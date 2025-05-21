NBA季後賽｜雷霆大勝木狼西岸決賽先拔頭籌　SGA火力全開轟31分

NBA季後賽於本港時間周三（21日）早上上演西岸決賽首場賽事，雷霆主場迎戰木狼，雷霆憑藉主將基捷斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander，SGA）全場攻入31分，加上謝倫威廉斯（Jalen Williams）攜手在第三節打出一輪32：18的猛烈攻勢，最終雷霆就以114：88擊退木狼，取得今個系列戰首場勝仗。



作客的木狼在開賽後先作主動，打出一段8：0的攻勢，雷霆則靠SGA及威廉斯發動快攻咬住比數，首節打完木狼以23：20領先。第二節，木狼靠蘭度發威，加上雷霆失去手感，完半場時以48：44領先。

雷霆主將基捷斯阿歷山大（右）全場攻入31分。（路透社）

易邊後，雷霆憑SGA和威廉斯在第三節打出32：18的攻勢，以76：66反先進入第四節。最終雷霆憑藉攻守兩端皆有表現，將木狼壓住打，以114：88擊退客軍，取得系列賽首勝。

雷霆謝倫威廉斯（右）全場攻入19分，是球隊大破木狼關鍵。（路透社）

雷霆SGA單場攻入31分，另有5籃板9助攻，不僅是他季後賽連續第4場得分突破30大關，而在季後賽至今累積8場至少30分表現，亦僅次於2014年杜蘭特創下的11場雷霆隊史紀錄；他同時也成為自2016年的杜蘭特之後，雷霆隊首位能在西區決賽斬獲30分以上的球員。另外雷霆同時有3人得分達雙位數。

木狼中鋒高拔今仗表現欠佳，僅得2分及3籃板。（路透社）

SGA賽後指：「我們根本沒有慌張，因為對手遲早會出現破綻，後來他們真的不行了，比賽就像下棋一樣，必須鬥智鬥勇，要看清楚場上形勢後作出反應，對方是一支優秀的球隊，應該愈來愈好。」

木狼主將愛華士（左）首節與卡路素相撞後扭傷足踝一度離場治理。（路透社）

其實木狼問題似乎頗嚴重，今仗後備球員完全未能在得分上分擔工作，板凳所有球員上場共41射僅得9中。球隊主力「蟻俠」愛華士（Anthony Edwards）在第一節尾段一次切入時與對手卡路素（Alex Caruso）發生碰撞，落地瞬間腳踝明顯扭轉狀甚痛苦，他隨後一拐一拐地走回休息室治理傷勢，雖在下一節已回到場上，不過他在關鍵的第4節完全未能得分，未知是否受傷勢影響。