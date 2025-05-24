NBA東岸決賽｜溜馬再取一場領先紐約人2：0　施亞琴攻入39分

NBA季後賽東岸決賽，溜馬藉施亞琴（Pascal Siakam）狂轟全場最高39分，帶領溜馬以114：109在下半場反超紐約人，今個系列賽取下2：0的絕對優勢。



在系列賽首戰先拔頭籌的溜馬，繼續作客紐約人，上半場靠施亞琴火熱手感緊咬比分，加上另一主將哈利貝頓（Tyrese Haliburton）半場換邊後逐漸找回進攻節奏，配合林拔（Andrew Nembhard）外線火力，雙方前3節打成81平手。

施亞琴個人攻入39分，助溜馬作客再贏紐約人。（路透社）

溜馬在關鍵第4節，徹底展現優異團隊戰力，中鋒端拿（Myles Turner）加入搶分行列，幫球隊一度取得雙位數領先，完場前雖遭紐約人球星布倫臣（Jalen Brunson）連入5分、差點被追平，但藉尼史密夫（Aaron Nesmith）和端拿的穩定罰球，溜馬順利鎖定戰果，作客再取一場。

溜馬5名正選球員得分達雙位數，其中施亞琴上陣近33分鐘，高效率地轟入全場最高39分，首戰反勝英雄哈利貝頓貢獻「雙雙」14分、11助攻，僅差2籃板完成「大三元」，端拿則取下16分。

溜馬今仗藉團隊合作取勝，帶住兩場優勢返回主場作戰。（路透社）

施亞琴賽後表示喜歡溜馬這種以團隊為先的氛圍，各人從不在乎由誰得分，所有人唯一目標只有贏波，「是誰得分並不重要，重點是我們一起做特別的事。」

溜馬帶住2：0絕對優勢回主場，力爭躋身NBA總冠軍賽，今個系列賽未嘗一勝的紐約人情況不少，據ESPN數據顯示，過去NBA季後賽7場4勝系列賽中，未有球隊在主場前兩戰都吞敗情況下，能成功逆轉。