NBA季後賽｜雷霆勝出搶七大戰闖西岸決賽　SGA轟35分盡顯領軍之才

NBA西岸頭號種子雷霆，本港時間周一早上於西岸準決賽「搶七」大戰中，憑藉主將基捷斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander，SGA）攻入35分，以125：93擊敗金塊，將在西岸決賽中迎戰木狼。

SGA領軍的雷霆在決賽將面對愛華士（Anthony Edwards）率領的木狼，兩隊由本港時間周三開始展開西岸決賽，爭奪NBA總冠軍入場券。



個人攻下全場最高35分的SGA在獲勝後表示「感覺很好」，又指：「我們最終目標當然不僅是西區決賽，但這是實現目標的必經之路。」他又表示：「我們今晚全力以赴，現在要與木狼這支非常優秀的球隊打4場比賽，這是我們之後的目標。」

金塊祖傑獨力難支，只能接受球隊出局的事實。（Getty Images）

金塊全隊得分最多的祖傑貢獻20分9個籃板和7次助攻，巴恩（Christian Braun）得19分，梅利（Jamal Murray）攻入13分。然而金塊今日要為失誤過多付出慘痛代價，他們全場23次失誤，讓雷霆把握機會以猛烈攻勢取得37分。金塊臨時總教練艾杜文（David Adelman）表示，「失誤顯然是這場比賽的一大問題」。

雷霆主將基捷斯阿歷山大（SGA）攻入35分。（Getty Images）

金塊在首節開局不錯，先在取得11分領先，並以26：21的5分優勢進入第2節。不過比賽在第2節開始出現逆轉，雷霆充分發揮強大進攻實力，整節以39分對上金塊的20分。

雷霆SGA與今仗倒戈的金塊大哥韋斯保克賽後相擁言歡，有世代交替意味。（路透社）

雷霆在第4節仍持續佔優，並在比賽剩下不足4分鐘時以125：82領先多達43分，最後輕鬆獲勝。賽後倒戈的金塊老大哥韋斯保克（Russell Westbrook）與SGA相擁言歡，有世代交替意味，場面感人。