NBA西岸決賽｜雷霆30分大勝木狼　贏4：1闖總決賽　SGA膺西岸MVP

NBA季後賽西岸決賽第5場，雷霆以30分之差大勝木狼，總比數4：1贏得西岸冠軍，自2012年後首次挺進NBA總決賽。



雷霆主將、今季常規賽MVP基捷斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander，SGA）全場攻入下34分，並順理成章地捧走西岸決賽MVP。他亦成為自2015/16賽季的居里（Stephen Curry）後，首位當季MVP打入總決賽。至於對上一位能在同一季取得年度MVP和總決賽MVP的，則是2012/13球季的勒邦占士。

NBA西岸決賽第5場，雷霆以30之差大勝木狼，淘汰對手躋身總決賽。（Getty Images）

雷霆雖然本系列賽第3場大敗給木狼，但之後又險勝一場，取得3：1領先優勢下，今仗回到奧克拉荷馬城主場出擊。木狼今仗除早段後全場處捱打局面，最多更是被拉開39分的距離，最終雷霆以124：94，30分之差取下第5場，淘汰木狼躋身準決賽。

木狼主將愛華士（白衫5號）今仗面對雷霆硬朗防守，一籌莫展。（Getty Images）

西岸決賽MVP獎座以西岸傳奇球星魔術手莊遜（Magic Johnson）命名，莊遜較早前曾表示不看好雷霆，如今他也發文恭喜對方：「我想向雷霆隊道歉，因為我低估了他們，曾經不認為他們已準備好爭奪總冠軍。」莊遜亦恭喜SGA得獎，稱讚他在場上統治一切，場下則為人謙遜。

SGA基捷斯阿歷山大榮膺西岸決賽MVP。（Getty Images）

SGA賽後向一直對雷霆不離不棄的球迷表示敬意，「我想向這些球迷致敬，從我來到這裏的那幾年起，他們就一直都在。這座球館曾經歷過一些非常黑暗、不快樂的時光，而這些球迷始終陪伴我們，無論順境逆境，所以我們首先非常感激他們。」雷霆隊總教練迪諾（Mark Daigneault）談到球隊獲勝時表示：「他們的競爭力令人難以置信，就算面對場上狀態起伏，他們都始終如一努力。最重要的是，他們把團隊放在第一位。」

雷霆眾將舉起西岸冠軍獎座，興奮慶祝。（Getty Images）

雷霆2016年放走了杜蘭特（Kevin Durant）後經歷多次重建，一度還在聯盟包尾，如今時隔13年終於重返總決賽，對手將是溜馬與紐約人的勝方，目前溜馬在東岸決賽以3：1領先。