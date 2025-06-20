NBA總決賽雷霆vs溜馬時間表　6.23免費直播第七場　附直播連結

24/25球季的NBA總決賽，由西岸冠軍雷霆對東岸冠軍溜馬。根據ViuTV 99台節目表顯示，會在6月21日星期一早上8時直播NBA總決賽第七場，勝方將贏得總冠軍。

溜馬在總決賽第一場以111：110作客險勝雷霆，而雷霆就在第二場扳回一城，以123：107贏波，追成場數1：1。第三場溜馬主場，以116：107再勝雷霆，再次領先場數2：1。第四場，雷霆作客贏111：104，將場數追成2：2平手。第五場，雷霆主場勝120：109，領先場數3：2。第六場，溜馬主場贏108：91，追成場數3：3。



ViuTV 99台在6月23日會免費直播NBA總決賽第七場。（ViuTV網站截圖）

NBA總決賽直播連結：ViuTV 99台

【NBA總決賽第一場】溜馬勝111：110

06/06（星期五）08:30

雷霆主場

溜馬在總決賽先下一城，領先場數1：0。（路透社）

【NBA總決賽第二場】雷霆勝123：107

09/06（星期一）08:00

雷霆主場

雷霆的基捷斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）出席總決賽傳媒日。（路透社）

【NBA總決賽第三場】溜馬勝116：107

12/06（星期四）08:30

溜馬主場

【NBA總決賽第四場】雷霆勝111：104

14/06（星期六）08:30

溜馬主場

溜馬的湯馬士拜仁（Thomas Bryant）出席總決賽傳媒日。（路透社）

【NBA總決賽第五場】雷霆勝120：109

17/06（星期二）08:30

雷霆主場

【NBA總決賽第六場】溜馬勝108：91

20/06（星期五）08:30

溜馬主場

【NBA總決賽第七場】

23/06（星期一）08:00

雷霆主場