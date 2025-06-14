NBA總決賽｜溜馬末段手緊斷送領先優勢　雷霆扳平2：2回師主場

NBA總決賽，作客的雷霆憑藉比賽尾段找回進攻節奏，加上主將基捷斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander，SGA）最後一節取得15分，包括在比賽最後3分鐘攻入11分，助雷霆最終以111：104險勝溜馬，將總比數扳平2：2。



兩隊主將基捷斯阿歷山大（左）及哈利貝頓全場多次鬥法，球迷屏息觀看。（Getty Images）

主隊溜馬在第三戰返回主場出戰，靠一眾板凳球員高質發揮取勝而領先的溜馬，今天上半場再度在防守上給予雷霆極大的壓力，雷霆上半場僅入一球三分球，反觀溜馬後備球員今日再度人人有貢獻，上半場後備席上就已有4人有得分紀錄，溜馬中場休息時以60：57領先。

SGA與哈利貝頓由地上鬥到空中。（Getty Images）

易邊後，溜馬托平（Obi Toppin）挺身而出，單節投入兩記三分球，並在該節尾段，先對威廉斯（Jalen Williams）封阻，接着更接應施亞琴（Pascal Siakam）助攻雙手入樽，令溜馬主場氣氛進一步升溫，並取得10分領先，前三節打完溜馬仍保持7分優勢。

溜馬名宿「牙刷蘇」米拿與兒子在場邊看得肉緊。（Getty Images）

末節雷霆展開反撲，開節打出一輪9：2的攻勢扳平戰局，儘管關鍵時刻哈利貝頓（Tyrese Haliburton）連續兩次高難度上籃命中，助溜馬穩住領先局面，但比賽最後3分鐘SGA命中雷霆今場比賽第3顆三分球後，再來一記後仰跳投中鵠，雷霆在倒數2分23秒取得下半場首次領先。

望着溜馬在最後一節由贏變輸，主教練卡拉奧（Rick Carlisle）顯得一籌莫展。（Getty Images）

比賽最後44秒，SGA再度上罰球線並兩罰皆中，助雷霆領先4分，反觀前一場表現亮眼的溜馬馬杜連（Bennedict Mathurin）卻在比賽最後階段4罰僅1中，且兩度開球失誤，在隊犯滿額下讓SGA兩度站上罰球線輕鬆取分，最終雷霆也以7分差距勝出，系列賽追成2：2平手。

謝倫威廉斯（右）今仗為雷霆攻入27分。（Getty Images）

雷霆今天以SGA攻下35分表現最佳，威廉斯與卡路素（Alex Caruso）則分別有27分與20分及5次偷波演出，至於溜馬哈利貝頓則有18分7助攻，施亞琴雖有20分進帳，但末節個人一分未得。

總決賽第5場將於本港時間周二早上返回雷霆主場上演。