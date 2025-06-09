NBA總決賽︱雷霆主場輕取溜馬追平場數　基捷斯阿歷山大穩定轟30+

NBA總決賽第二場，雷霆主場以123：107輕取溜馬，追成場數1：1。第三場會改由溜馬主場，在香港時間周四早上8時30分。

雷霆第一場大部分時間佔優下，尾段遭溜馬逆轉，先輸一仗，今場繼續在主場出擊，沒有再鬆懈，從第二節起一直領先。今季常規賽MVP基捷斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）保持穩定輸出，交出全場最高的34分。雷霆在一度領先最多23分之下，第四節長期帶住15分或以上的優勢，贏123：107。



基捷斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）保持穩定輸出，為雷霆追成場數1：1。（路透社）

在第一場，雷霆絕大部分時間領先下，完場前0.3秒遭溜馬的哈利貝頓（Tyrese Haliburton）絕殺落敗。休息兩日後，雷霆再次在主場迎溜馬。在第二場的首節，雙方為拉鋸局面，6次交換領先。完首節前，雷霆打出一段9：0的攻勢，令球隊由落後溜馬3分，變成26：20。

基捷斯阿歷山大引球推進。（路透社）

雷霆挾勇態在第二節擴大優勢，中段打出一段19：2的攻勢，拉開至23分，也是今場比賽的最大領先差距。基捷斯阿歷山大保持穩定輸出，第二節個人入9分，全場轟入最高的34分，並交出8次助攻，連續4場比賽得分超過30分。

卡路素（Alex Caruso）、謝倫威廉斯（Jalen Williams）及艾朗韋堅斯（Aaron Wiggins）亦有效分擔得分責任，分別攻入20、19及18分。艾朗韋堅斯8次三分起手，攻入5球，卡路素亦射入4球三分波。

艾朗韋堅斯（Aaron Wiggins）今場8次三分起手，射入5球。（路透社）

在第三節，溜馬有心反撲，一度拉到最近落後13分。溜馬得分分散，7人得分上雙，但沒有人得分超過20分，其中哈利貝頓入17分，為溜馬得分最高的球員。每當溜馬有點氣勢，雷霆便馬上回應，維持領先優勢在15分左右。在第四節，雷霆沒有再給溜馬奇蹟反勝的機會，保持住15分或以上的領先到尾，贏123：107。

在7場4勝制下，雷霆追成場數1：1。

哈利貝頓（Tyrese Haliburton）今仗未能再領溜馬反勝。（路透社）

「我們今晚有地方做得好，亦有地方做得不好。」基捷斯阿歷山大說：「我們有能力愈打愈好，已經準備好迎接第三場。」

「當你那樣輸掉了第一場後，之後迎接第二場之間的48小時相當漫長。」雷霆主帥達洛特（Mark Daigneault）說：「球員做得好好，他們只需要專注今場需要做的事，取得勝利。我們就是這樣取勝的。」

「上半場明顯打得很差，這是一大問題。」溜馬教練卡利斯利（Rick Carlisle）表示：「我們純粹打得差。在下半場略有改善，但球隊這種反應的力度，不足以成功。」

總決賽第三場改由溜馬主場，會在香港時間周四早上8時30分舉行，這是印第安納波利斯近25年來首次辦NBA總決賽。