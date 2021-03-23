【NBA】戴歷路斯缺陣1個月　驚爆確診新冠肺炎　兩名子女亦受牽連

撰文： 楊宇翹 最後更新日期： 2021-03-23 14:57

戴歷路斯（Derrick Rose）上月交易都紐約人，未幾球隊已有不俗成績。惟路斯自3月起就一直缺陣，對此外界有着不同的揣測。 今日主角終現身解說，並透露消失將近1個月的真正原因卻是確診新冠肺炎。

戴歷路斯2月交易至紐約人，10場賽事交出12.5分、4.9次助攻，然而紐約人亦打出7勝3敗的成績。奈何10場賽後路斯「離奇失蹤」，球會一方只以「觸發聯盟防疫規範」為由解釋缺陣原因。

戴歷路斯2月交易至紐約人，惟自3月起就一直缺陣。（Getty Images）

目前已缺席8場比賽的路斯今日接受訪問時，終為大家揭開謎底。路斯直言他早前確診新冠肺炎：「新冠肺炎是真的，我知道很多人都忽視它，但這病毒確實非常嚴重，與普通流感完全不同，這東西比流感嚴重10倍。」

中了新冠肺炎詛咒的NBA悲情男（按連結查看）

戴歷路斯承認確診新冠肺炎，兩名孩子也受牽連。（網上圖片）

已康復的戴歷路斯更指不僅只有自己染疫，家人及兩名孩子也受牽連。雖則現在人已歸隊，但確診後的狀態調整需時，紐約人教練湯添保度（Tom Thibodeau）坦言該球員不急於復出：「他先要調整體能，調整好了才安排他到後備陣容，畢竟他已缺席一段時間。」

聯盟「加辣」後的部分防疫措施（按圖放大）：

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美媒評過去30年的NBA狀元排位：（按圖放大）