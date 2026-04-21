NBA季後賽｜木狼119：114反勝金塊　愛華士帶傷取雙雙追平總場數

NBA季後賽首輪第2戰，丹佛金塊主場迎戰明尼蘇達木狼，木狼憑一哥安東尼愛華士（Anthony Edwards）帶傷上陣下，最終以119：114逆轉勝出，系列賽扳成1：1平手。



首節金塊外線火力全開，梅利（Jamal Murray）與小添夏達威（Tim Hardaway Jr.）連續命中三分球，幫助球隊建立雙位數領先。不過次節木狼迅速反撲，蘭度（Julius Randle）與迪雲辛素（Donte DiVincenzo）聯手追分，一度反超比數，雙方半場以64：64戰平。

丹佛金塊主場114：119不敵明尼蘇達木狼。（Getty Images）

NBA季後賽首輪第二場金塊VS木狼賽場精華：

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換邊後戰況依舊膠著，祖傑（Nikola Jokic）第三節個人獨拿16分，帶領金塊取得領先。但末節木狼展現韌性，蘭度與迪雲辛素持續強攻禁區，迪雲辛素關鍵三分命中後重新超前，掌握比賽主導權。

安東尼愛華士（左）此役帶傷轟下30分、10籃板拿下勝利，將大比分扳成1：1。（Getty Images）

決勝時刻金塊追分未果，蘭度關鍵罰球穩穩命中，迪雲辛素快攻入樽鎖定勝局。帶著右膝「跑者膝」傷勢苦戰的安東尼愛華士全場貢獻30分、10籃板成為致勝關鍵，蘭度與迪雲辛素也分別攻下24分與16分；金塊方面，梅利拿下30分，祖傑則交出24分、15籃板、8助攻。

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