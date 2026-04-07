NBA｜公牛老闆清洗兩大高層　6年勝率不足一半　今季無緣季後賽

做出這樣的決定從來都不容易，尤其是對象是我們在個人與專業層面都非常尊敬的人。我們感謝他們過去六年來的投入與努力。同時，我們未能交出令球迷滿意的表現，而我有責任帶領球隊走向新的方向。這項決定，是為了讓球隊未來能夠建立長久而穩定的成功。