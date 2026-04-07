NBA｜公牛老闆清洗兩大高層 6年勝率不足一半 今季無緣季後賽
撰文：中天新聞網
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【NBA】芝加哥公牛本季僅拿下29勝，球團今（7日）做出重大決策，將籃球事務執行副總裁Arturas Karnisovas與總經理Marc Eversley分道揚鑣。
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】
Arturas Karnisovas與Marc Eversley均於2020年加入公牛，期間球隊累計224勝254敗，僅在2021至22年球季打出超過五成勝率，雖然闖入季後賽，但卻在首輪5場賽事遭密爾沃基公鹿淘汰。
公牛本季戰績也不理想，雖然一度取得開季五連勝，但是虎頭蛇尾，目前戰績29勝49敗，日前已宣告無緣季後賽。
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鑑於公牛近季戰績毫無突破，球隊老闆Jerry Reinsdorf今天決定解僱Arturas Karnisovas與Marc Eversley。Jerry Reinsdorf指出，
做出這樣的決定從來都不容易，尤其是對象是我們在個人與專業層面都非常尊敬的人。我們感謝他們過去六年來的投入與努力。同時，我們未能交出令球迷滿意的表現，而我有責任帶領球隊走向新的方向。這項決定，是為了讓球隊未來能夠建立長久而穩定的成功。
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