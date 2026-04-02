NBA｜拓荒者到青島考察楊瀚森曾掀話題　2年後遭判違規罰10萬美元

NBA官方宣布，波特蘭拓荒者因在2023年12月考察楊瀚森期間進行違規接觸被罰款10萬美元（約78萬港元）。球隊助理總經理奧利華（Sergi Oliva）和舒密茲（Mike Schmitz）被停薪、停職兩周。



拓荒者官方聲明：

得知此事後，球隊主動向NBA進行了相關報告。球隊全力配合調查，並接受聯盟的裁決。

ESPN名記Shams Charania率先公佈了這則消息。（X@ShamsCharania）

在處罰提到的2023年12月時間點，當時的楊瀚森不具備NBA選秀資格。兩位球隊人員曾來到了青島主場觀看了楊瀚森的比賽。隨後還曾多次來到青島主場考察楊瀚森。而他們現場看球的畫面，也曾被直播抓拍到。

楊瀚森在CBA聯賽23-24賽季效力於青島雄鷹隊。（新華社）

當時這也算是個新聞，被報道了，結果這兩年多過去了，成了被罰的鐵證也是沒有想到。

這樣一算，拓荒者對楊瀚森從考察到選上，中間至少是一年半的時間，確實研究夠久，用首輪籤也更容易理解了。畢竟，一個祖傑（Nikola Jokic）類型的內線苗子，給人帶來的想像空間實在太大了。

中國球員楊瀚森在NBA2025選秀會首輪第16位被波特蘭拓荒者選中。（Getty Images）

此次處罰，對於NBA球隊來說可以說是無關痛癢，因為NBA球隊真可以說最不缺的就是錢，而且10萬美元（約78.4萬港元）對他們來說，微乎其微。而如果楊瀚森最終真能打出點東西，花這10萬美元（約78.4萬港元），可以說是超值了。

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不過此時此刻對楊瀚森來說，最重要的還是現在正在開打的NBA G League季後賽，混音在客場對陣墨西哥城。而NBA G League季後賽前三輪都是單場淘汰制，只有最後的決賽是三戰二勝的，所以真是一點容錯空間都沒有的。根據規則，NBA G League季後賽期間，出戰球員不得被NBA主隊召回，被召回將取消個人的NBA G League季後賽資格。所以，現在的情況來看，如果拓荒者走的夠遠，楊瀚森近期應該都會和混音在一塊。

楊瀚森即將代表NBA G League球隊撕裂之城混音隊征戰季後賽。（Instagram@ripcityremix）

對於排名第七的混音來說，可能未必能打到最後，不過這樣的比賽對於楊瀚森來說也算是多了一個機會。萬一混音真打到後面，這季後賽經歷也挺特別。打完NBA G League季後賽，馬上就可以銜接上拓荒者的季後賽時間表。但是季後賽球隊的輪換會更短，可能NBA G League就是本賽季小楊最後的機會了。所以，珍惜每一次機會吧。

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