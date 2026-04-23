基爾頓莊遜奪NBA最佳第六人　馬刺史上首位單季得分破千後備球員

4月23日，NBA官方宣布馬刺球員基爾頓莊遜（Keldon Johnson）榮獲夏菲卓克獎盃（John Havlicek Trophy），成為2025-2026賽季NBA最佳第六人（6th Man Of The Year，簡稱：6MOTY）。這也意味着基爾頓莊遜正式躋身聯盟頂級第六人的行列。



作為球隊輪換體系中的關鍵一環，本賽季常規賽中，基爾頓莊遜代表馬刺全勤出戰82場並全部後備出戰，場均出場23.3分鐘得到13.2分5.4籃板1.4助攻，投籃命中率51.9%、三分命中率36.3%。

NBA官方宣布馬刺球員基爾頓莊遜成為2025-2026賽季NBA最佳第六人。（Getty Images）

本賽季基爾頓莊遜效力馬刺的精選圖冊：

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基爾頓莊遜在攻防轉換與節奏銜接中持續為球隊提供支持，其穩定高效的輸出，是馬刺打出62勝20負、西岸第2戰績的重要支撐之一。

在NBA公布的投票詳情中，基爾頓莊遜以404分登頂，熱火後衛哈基斯（Jaime Jaquez Jr.）以331分排在第二，金塊球員小添夏達威（Tim Hardaway Jr.）45分排名第三。

真路比利是上一位榮獲最佳第六人的馬刺球員。（Getty Images）

值得一提的是，基爾頓莊遜也是馬刺隊史首位單賽季砍下1000分的後備球員，也是繼名宿真路比利（Manu Ginobili）後又一位馬刺出品的最佳第六人。

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