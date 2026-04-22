NBA季後賽｜馬刺主場負拓荒者　雲班耶馬傷退　估計最少缺席2場

【NBA季後賽】馬刺雲班耶馬（Victor Wembanyama）傷退，拓荒者末節最後時刻逆轉拿下馬刺，在客場將總場數打成1：1。本場比賽對馬刺來說是雙重打擊，主場輸球加上雲班耶馬因為腦震盪保護協議提前退場，而且將因此至少缺席48小時以上。



今年的季後賽，8組對決已經有4組打成1：1。且還有兩組對決也只打了一場。今年的季後賽主場也不穩了啊。 ​​​

NBA拓荒者末節最後時刻逆轉拿下馬刺，在客場將總場數打成1：1。（Getty Images）

按圖細看馬刺雲班耶馬受傷過程：

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比賽第二節進行到8分鐘左右，雲班耶馬突破轉身產生身體接觸後失去平衡，臉部重重着地。倒地後，雲班耶馬躺了十幾秒才開始挪動身子，想要起身的時候身體不穩又坐到了地上。接近一分鐘左右雲班耶馬自己站起來回到了更衣室。

隨後球隊官宣，雲班耶馬進入腦震盪保護協議，將缺席馬刺VS拓荒者今仗剩餘比賽。這腦震盪保護協議和其他傷病不一樣，其他傷勢復出時間可自行決定，但腦震盪保護協議下，從開始恢復訓練到復出，每一步都需要相關人士來評估確認。

而且，只要進入腦震盪保護協議規定，就硬性要規定缺席至少48小時，有媒體認為預計至少缺陣一周左右。球員受傷後至少24小時才能開始逐步的漸進式恢復訓練。每進一步都必須是無症狀的前提才能開始。

雲班耶馬起身後因身體不穩又坐到了地上。（Getty Images）

最終症狀在休息時完全消失、通過神經評估、完成所有漸進步驟，並得到NBA腦震盪項目主管的確認後，才能重返比賽，整個過程沒有固定時間框架，完全取決於球員何時能無症狀地完成所有步驟。

馬刺後續賽程如下：4月25日第三場、4月27日第四場、4月29日第五場、5月1日第六場（如需要）、5月3日第七場（如需要）。



下一場是72小時後，但是實際上在還沒有強制進入腦震盪保護協議前，球員腦震盪平均缺席1.5場，而有該協議後缺陣的場次短則2場、長則6場。保守一點也是缺席兩場客場，因為馬刺不可能拿雲班耶馬去冒險。

NBA季後賽馬刺103：106拓荒者，比賽精華：

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原本今天是以為要拿下的，球隊2：0去客場，可以安安心心的用沒有雲班耶馬的陣容打兩場，頂多就是和拓荒者互相消耗2：2，但主場這一輸，客場就得帶着任務去了。現在每一場都如此關鍵的時候，缺少了主將，不知道年輕的馬刺會如何應對。

對馬刺來說值得慶幸的是，本賽季常規賽雲班耶馬缺席了18場，馬刺在這些比賽裡取得了12勝6負的戰績。而本賽季常規賽，馬刺與拓荒者三次交手，馬刺2勝1負佔優，雲班耶馬三場比賽均因傷休戰。

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