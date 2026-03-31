NBA｜公牛怒炒積頓艾維　傳因反LGBTQ及宗教狂熱言論觸碰球隊底線

【NBA】芝加哥公牛官宣，球隊裁掉了積頓艾維（Jaden Ivey），原因是他做出了有損球隊的不當行為。具體原因沒有說，但隨後《ESPN》記者Shams Charania表示積頓艾維發表了宗教狂熱言論，同時還有反LGBTQ言論，這一行為觸碰了球隊的底線。



積頓艾維早些時候在個人社媒曬出了一段長達42分鐘的獨白視頻，視頻中他坐在車內說了很多，他說NBA居然大肆宣揚LGBTQ驕傲言論，還邀請大家一起慶祝。他還表示：

上帝創造男人，不是為了讓他去跟另一個男人在一起，而是為了繁衍。而兩個女人在一起怎麼生孩子？ 積頓艾維

太多的就不說了，也就是這個視頻的這個言論和其他一些言論導致了他被裁。

芝加哥公牛官宣，球隊裁掉了積頓艾維，原因是他做出了有損球隊的不當行為。（Facebook@Chicago Bulls）

積頓艾維在被裁後在直播中表示：「他們都是騙子，這是謊言。他們撒謊說我的行為對球隊有害。這純屬謊言。你去問問在場的教練們，『我算得上一個好隊友嗎？』」

今天這事也讓積頓艾維的職業生涯又更加棘手，個人傷病、狀態問題尚未可知，現在又發表和聯盟對立的言論。

積頓艾維早些時候在個人社媒曬出了一段長達42分鐘的獨白視頻。（Instagram@poisonivey）

說起積頓艾維，真的命不好。作為2022年的選秀第五名，生涯前兩年表現都不錯，照着這樣的發展，必然是大合同穩穩到手的。而且和根寧咸（Cade Cunningham）的配合感覺也不錯，都有種未來雙核的感覺。

可命運就在上賽季改變了，在2025年1月的比賽中，高爾安東尼（Cole Anthony）外線猛撲式「死亡翻滾」導致積頓艾維腳踝變形。

在2025年1月的比賽中，高爾安東尼外線猛撲式「死亡翻滾」導致積頓艾維腳踝變形。（Getty Images）

積頓艾維傷缺11個月復出後，和球隊磨合出現了問題，隨後在26年交易截止日被交易到公牛，來到公牛之後他依舊打打停停，最後再次因傷賽季報銷。隨後於今日被裁。

+ 1

而在這短短一年多的時間裏，發生那麼多事。球隊戰績起色、成為聯盟強隊；原本預期內的第一份大合同旁落；傷癒歸來和球隊格格不入，最終導致被交易；交易後，公牛也只把他當配菜，DNP、打替補。

在此前被公牛DNP的期間，積頓艾維就說他的膝蓋一直有痠痛問題，他已經不是從前的那個他了，曾經的積頓艾維已經死了。

積頓艾維在2022年NBA選秀首輪第五順位被活塞隊選中。（Getty Images）

原本積頓艾維期待如今他應該是：剛剛簽下大合同、活塞二當家、球隊又正在起飛、未來全明星、甚至是已經入選過明星賽了。但現在的版本變成了：新秀合同到期被裁、有傷病史、還發表過不利聯盟言論的球員。

說真的，積頓艾維幹出什麼事來，都不會太奇怪。

相關閱讀：NBA｜速龍一度打出31：0攻勢刷新聯盟紀錄 8人得分上雙大勝魔術

+ 5

【本文獲「籃球大圖」授權轉載，微信公眾號：nbadatu】