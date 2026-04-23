NBA季後賽｜活塞主場勝魔術　第3節打出30：3　總場數扳成1：1

【NBA季後賽】活塞在主場對陣魔術98：83拿回一場，總場數扳成1：1。



活塞從防守做起，從開場到結束一直執行得非常好。

本場比賽根寧咸拿到27分6板11助並帶隊拿下勝利。（路透社）

NBA季後賽活塞98：83魔術比賽精華：

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本場比賽，根寧咸（Cade Cunningham）拿到27分6板11助，夏里士（Tobias Harris）16分11板2偷波2封阻，杜倫（Jalen Duren）11分9板4助。

班查路（Paolo Banchero）18分6板8助，蘇傑斯（Jalen Suggs）19分6板4助，華格那（Franz Wagner）12分7板，班尼（Desmond Bane）12分。

【NBA季後賽】活塞在主場對魔術98：83拿回一場，總場數扳成1：1。（Getty Images）

比賽第三節，魔術被活塞一波流30：3直接打崩，魔術屬於是「斷電專業戶」了。在常規賽他們曾被速龍打了一個創紀錄的31：0（NBA歷史最長的一波「零封式」得分高潮）。

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