NBA季後賽｜火箭對湖人兩連敗　杜蘭特左腳扭傷未知下場能否出戰

NBA季後賽首輪，侯斯頓火箭面對洛杉磯湖人陷入0：2落後困境，火箭一哥杜蘭特（Kevin Durant）傷勢再成焦點。根據《ESPN》報道，杜蘭特因左腳踝扭傷，被列為第3戰「出賽存疑」，為即將在火箭主場進行的比賽投下變數。



杜蘭特在系列賽首戰因右膝挫傷缺席，第2戰強勢回歸，出賽41分鐘攻下23分，成為全隊得分最高者。

杜蘭特（左）在G2強勢回歸攻下23分，成為全隊得分最高者。（Getty Images）

NBA季後賽火箭VS湖人G2杜蘭特表現亮眼：

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然而他同場出現多達9次失誤，創下個人生涯季後賽單場最差紀錄，也反映出傷後狀態尚未完全穩定，最終火箭以94：101吞敗，系列賽陷入極度劣勢。

如今杜蘭特再添左腳踝傷勢，使火箭在關鍵第3戰面臨更大壓力。若杜蘭特無法上場，火箭要在主場扳回一城，難度將大幅提升。

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