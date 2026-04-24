NBA季後賽｜火箭對湖人兩連敗 杜蘭特左腳扭傷未知下場能否出戰
撰文：中天新聞網
出版：更新：
NBA季後賽首輪，侯斯頓火箭面對洛杉磯湖人陷入0：2落後困境，火箭一哥杜蘭特（Kevin Durant）傷勢再成焦點。根據《ESPN》報道，杜蘭特因左腳踝扭傷，被列為第3戰「出賽存疑」，為即將在火箭主場進行的比賽投下變數。
杜蘭特在系列賽首戰因右膝挫傷缺席，第2戰強勢回歸，出賽41分鐘攻下23分，成為全隊得分最高者。
NBA季後賽火箭VS湖人G2杜蘭特表現亮眼：
+3
然而他同場出現多達9次失誤，創下個人生涯季後賽單場最差紀錄，也反映出傷後狀態尚未完全穩定，最終火箭以94：101吞敗，系列賽陷入極度劣勢。
如今杜蘭特再添左腳踝傷勢，使火箭在關鍵第3戰面臨更大壓力。若杜蘭特無法上場，火箭要在主場扳回一城，難度將大幅提升。
相關閱讀：NBA季後賽｜鷹隊109：108勝紐約人 CJ麥哥林成致勝關鍵盡顯身價
+5
NBA季後賽｜活塞主場勝魔術 第3節打出30：3 總場數扳成1：1基爾頓莊遜奪NBA最佳第六人 馬刺史上首位單季得分破千後備球員NBA季後賽｜馬刺主場負拓荒者 雲班耶馬傷退 估計最少缺席2場NBA｜安東尼戴維斯被湖人交易換當錫 直言未得尊重：仍無法釋懷
延伸閱讀：
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】