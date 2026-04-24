NBA季後賽｜鷹隊109：108勝紐約人　CJ麥哥林成致勝關鍵盡顯身價

【NBA季後賽】奧尼爾（Shaquille O'Neal）此前在微博預言，首輪出現了那麼多下剋上，但真能成為黑馬晉級的underdog球隊他認為是鷹隊。至少今天來說，奧尼爾猜對的機會升溫。鷹隊在主場109：108險勝紐約人，總比分2：1領先。



這場比賽最後時刻可謂跌宕起伏。最後16秒鷹隊發球，CJ麥哥林（CJ McCollum）拿到球運到45度直接fade away射球，穩穩命中反超球。留給紐約人最後一攻，布倫臣（Jalen Brunson）拿球被包夾，傳出來之後，古明加（Jonathan Kuminga）從身後偷波，最終破壞掉紐約人最後一攻，完成偷波絕殺。這一防，古明加可以說是判斷相當正確。他先是放掉自己的防守人、轉而到底線包夾布倫臣。隨後布倫臣傳球沒傳好，古明加又衝過去把球掏掉完成偷波絕殺。

鷹隊在主場109：108險勝紐約人，總場數2：1領先。（Getty Images）

NBA季後賽鷹隊109：108險勝紐約人比賽精華：

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這場比賽積倫莊臣（Jaylen Johnson）拿到24分10板8助2偷波、CJ麥哥林23分5板2偷波2封阻、古明加21分4板、亞歷山大獲加（Nickeil Alexander-Walker）14分3板、奧干胡（Onyeka Okongwu）9分7板2帽、丹尼斯（Dyson Daniels）8分13板6助3偷波。

雖然失去了他們原本的核心崔楊格（Trae Young），但你仔細一看今天的贏球功臣就是本賽季換來的兩位球員。而有意思的是，這兩人鷹隊可能都沒有對他們有太多的期待。時間再拉長點，這賽季簽下亞歷山大獲加，同樣是神來之筆。

快35歲的CJ麥哥林是帶着他的到期合同來的，在巫師雖然他也有場均18.8分，但是在一支擺爛隊，數據是要打折的。而來到鷹隊後，他的數據不僅沒打折，反而還微微有所提升。這個含金量是相當高的，畢竟一個是爭奪季後賽上半區的球隊，一個是為了爭狀元的球隊。

CJ麥哥林的到來，讓運動能力出色的鷹隊變得更加均衡。（Getty Images）

CJ麥哥林的到來，讓運動能力出色的鷹隊變得更加均衡，球隊下半賽季的出色發揮也和CJ麥哥林關係不小，年輕的球隊有了這樣一位老將壓陣。到了季後賽，CJ麥哥林連續兩場比賽決定了比賽勝負，彷彿回到了雙槍時代。

在系列賽G2，鷹隊客場107：106險勝紐約人的比賽，CJ麥哥林最後時刻連續單打得手，全場投籃22中12，三分10中3，罰球7中5，砍下32分3籃板6助攻2偷波1封阻，正負值+9。

比賽中紐約主場多次響起「F**k CJ」的噓聲，賽後談到紐約球迷給予的最高讚譽，CJ麥哥林說：

我從來不是什麼反派角色。我只是個顧家的普通人。我覺得球迷的舉動更多是出於欣賞。這座球館氛圍激烈、客場環境充滿對抗感。這很有意思，這就是籃球，這就是季後賽。說到底，我認為這恰恰是對手給予的尊重。

CJ麥哥林在這賽季之前的連續十個賽季場均得分都達到了20+。（Getty Images）

縱觀CJ麥哥林的職業生涯，除了前兩年，他的場均得分從未低於本賽季的18.7分，在這賽季之前的連續十個賽季都達到了20+。在梅利（Jamal Murray）入選明星賽之後，可以說CJ麥哥林就是那個未進明星賽的球員中的天花板了。

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