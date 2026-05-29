NBA｜勒邦占士傳仍在等湖人提出續約方案　如談不成或重返騎士

【籃球】41歲NBA超級巨星「詹皇」勒邦占士（LeBron James）即將在今夏成為自由球員，這也是他加盟湖人後，首次於休賽季處於「沒有合約在身」的狀態。



根據《ESPN》資深記者Brian Windhorst透露，勒邦占士陣營目前態度明確，認為「球在湖人那邊」，正等待球隊提出具體續約方案。不過，隨着湖人高層已將未來建隊核心轉向當錫（Luka Dončić），也讓雙方談判增添不少變數。

湖人球星勒邦占士。（Getty Images）

Brian Windhorst指出，勒邦占士團隊的續約談判將從「頂薪」開始談起，若湖人希望他降薪，就必須提出明確理由，包括省下的薪資空間將如何補強陣容、鎖定哪些球員，以及勒邦占士在未來體系中的定位。

儘管勒邦占士過去曾為團隊戰力考量而降薪，但如今他即將邁入生涯第24個賽季，依舊希望球隊保有爭冠實力。本季在當錫加盟後，勒邦占士首次明顯退居二線，場均20.9分追平生涯最低，不過仍能貢獻7.2助攻、6.1籃板，投籃命中率高達51.5%。

若湖人無法提出具競爭力的補強藍圖，甚至雙方在薪資談判上破局，勒邦占士離開洛杉磯的可能性將大幅提升。美媒分析，若他選擇離隊，可能透過「先簽後換」方式維持高薪轉戰其他球隊，包括重返騎士完成生涯最後篇章、回到熱火與萊利（Pat Riley）再度合作，甚至加盟勇士與居里（Stephen Curry）聯手，都可能成為今夏自由市場最震撼的話題。

球迷有沒有機會再看到勒邦占士與史堤芬居里聯手？（Getty Images）

相關閱讀：NBA｜獨行俠迎來大換血 傳球隊將放走艾榮 6支球隊正密切關注

+ 5

延伸閱讀：

NBA/冠軍戰還沒打就傳壞消息 尼克羅賓森手指骨折

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】