NBA｜紐約人時隔27年重返總決賽　場邊頭排座位索價215萬元創新高

【NBA季後賽】紐約人日前在東岸決賽以4：0橫掃克里夫蘭騎士，豪取季後賽11連勝，睽違27年再度挺進NBA總決賽，也讓整座城市陷入瘋狂。隨着「紐約人熱潮」全面爆發，紐約人主場、被譽為籃球聖地的麥迪遜廣場花園（MSG）總決賽門票價格也水漲船高，其中最頂級的場邊第一排貴賓席，單張售價更飆破27.5萬美元，約合港幣215萬元，刷新歷史紀錄。



根據美國媒體《ClutchPoints》整理的數據，紐約人1999年上次闖進總決賽時，同樣位置的場邊席票價僅2500美元，如今暴漲至27.5萬美元，27年間價格足足翻了110倍。外界認為，除了通脹因素外，更大的原因在於紐約球迷苦等近30年的冠軍夢，以及布倫臣（Jalen Brunson）率隊打出史詩級連勝氣勢，讓MSG的總決賽門票成為超級稀有的「信仰商品」。

紐約人球星布倫臣獲東岸決賽MVP後感動落淚。（Getty Images）

誇張票價也引發美媒熱議，《ClutchPoints》甚至幽默表示，普通人若想坐在MSG場邊看總決賽：

恐怕得先中頭獎樂透。

隨着總決賽將於6月4日開打，當系列賽於6月9日移師紐約主場G3時，預料麥迪遜廣場花園不僅將聚集大批名流與巨星，場邊席的奢華程度與熱度，也將再次成為全球焦點。

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