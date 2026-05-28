NBA｜季後賽判罰屢惹爭議　總裁施華稱考慮引入「AI裁判」

NBA總裁施華（Adam Silver）在播客節目中，針對最近季後賽的判罰爭議做出回應，宣布聯盟計劃引進AI人工智慧技術，改革球場裁判機制。



施華在節目中首先為本屆季後賽的判決辯解，他強調需要區分3種情況：

博取裁判哨聲、動作誇張表演及純粹的惡意假摔—後者是以故意欺騙裁判為目的。

施華表示雖然球員有時會在對抗後誇張倒地，但只要不是刻意誤導裁判就可理解，因為如今球員也會被教導合理利用動作博取有利判罰。

NBA總裁施華。（Getty Images）

但施華也承認裁判執法品質存在改進空間：「裁判的吹罰標準有起伏嗎？當然有，我們也一直在持續優化，裁判偶爾會被球員的表演矇蔽嗎？這種情況確實存在，我們也在對此改進。」儘管如此，他仍力挺現有裁判團隊，認為整體而言裁判的執法水準仍很出色。

為從根本解決爭議判罰問題，施華透露聯盟計劃引入類似網球鷹眼系統的AI人工智慧技術：「我認為錄影回看技術很快會迎來重大升級，可參考網球的鷹眼系統，畫面能直觀顯示球是否壓線、是否出界。」施華表示未來將在球場四周裝攝影機，靠「AI裁判」解決出界、球權等客觀爭議。

賽場上出現的犯規小動作。（Getty Images）

施華解釋「AI裁判」將徹底脫離人工，結果實時生效、比賽無縫銜接。而就在昨天西區冠軍賽，一次出界球明顯接觸到雷霆球員，裁判主動暫停討論，最終仍將球權判給雷霆，並不讓馬刺總教練米治莊臣（Mitch Johnson）挑戰，據施華的人工智慧計劃，未來這類誤判有望大幅減少。

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