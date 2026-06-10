NBA｜前紐約人隊友安東尼邀林書豪上節目 正式回應二人不和傳聞
撰文：中天新聞網
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【籃球】前NBA球星林書豪近日在NBA總決賽期間擔任ESPN球評，重返昔日效力的紐約人主場麥迪遜廣場花園，同時也收到前隊友「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）邀請登上節目對談，正式回應多年來外界盛傳的兩人不合傳聞。
林書豪在2011/12球季因安東尼受傷獲得大量上場機會，隨後掀起轟動全球的「林來瘋」。不過他之後轉投休斯頓火箭時，安東尼曾公開批評合約「太荒謬」，因此多年來不斷傳出兩人關係緊張。
近期安東尼主動邀約林書豪上節目，希望把過去的誤會一次說清楚，並公開表示相當欣賞林書豪現在的成就。
林書豪今天也在社群媒體分享錄影照片，節目方更預告兩人將深入談論紐約人時期的種種傳聞。
此外，林書豪在《Pablo Torre Finds Out》節目中透露，自己已和安東尼進行私下坦誠交流，氣氛相當良好。他也親自澄清當年離開尼克並非為了高薪：
如果可以留下，我願意接受更低的薪水，我的心一直都在這裏。
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