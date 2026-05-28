NBA拓荒者楊瀚森確認今夏回歸中國隊　助征戰籃球世界盃預賽

【籃球】NBA波特蘭拓荒者的中國球員楊瀚森確認，將代表國家隊出戰7月份國際籃協2027籃球世界盃預選賽第三輪比賽。



他接受新華社記者採訪時表示，自己正在努力適應新環境，過去的一個賽季有進步，但也有不足。

有壓力，就有動力做好每件事情。

NBA常規賽階段，楊瀚森共計出戰43場，場均貢獻2.2分、1.5個籃板、0.5次助攻和0.2個封阻，投籃命中率31.0%。季後賽旅程中，他只獲得零星出場機會，總計登場不足5分鐘，僅拿到1個籃板，沒有得分進賬。

效力於NBA波特蘭拓荒者隊的中國球員楊瀚森。（Getty Images）

中國球員楊瀚森本賽季代表拓荒者的場上表現：

+ 3

與常規賽和季後賽的起伏表現相比，楊瀚森在發展聯盟Rip City Remix的發揮可圈可點。他14場首發，場均出戰30.8分鐘，拿到17.1分、9.2個籃板、3.1次助攻和1.6個封阻，投籃命中率高達62.4%。

「這是一個全新的環境，無論是比賽節奏，還是語言和日常生活，我都在適應過程中。受到各方關注，心裏確實有些壓力，但是只要堅持把打球這件事做好，壓力自然也就沒有了。」楊瀚森說。

效力於NBA波特蘭拓荒者隊的中國球員楊瀚森。（Getty Images）

中國男籃在世預賽前兩輪比賽的戰績為2勝2負，暫列B組第三位。根據賽程安排，中國男籃將在7月3日和6日分別對陣日本隊和中華台北隊。楊瀚森在接受採訪時表示：

期待為國家隊貢獻自己的一份力量，和球隊一起贏下每一場比賽。

楊瀚森在2022年和2023年分別入選U18和U19男籃國家隊。2024年2月男籃亞洲盃預選賽小組賽中，首次代表中國男籃成年隊出戰國際比賽的楊瀚森，在不到20分鐘的上場時間裏拿到13分和4次助攻，幫助球隊以80：49大勝蒙古。

楊瀚森代表中國男籃出場比賽。（Getty Images）

經歷NBA錘鍊後，楊瀚森在對抗、節奏和閲讀比賽等方面都有新積累。他的回歸是對中國男籃內線的重要補充，或成為攻防體系升級的「鑰匙」。「聽別人轉述，和自己親身經歷，是兩回事。」楊瀚森說，他可以將NBA球員的訓練方式、比賽能力、對籃球運動的理解和認知帶回國內，用自己的親身經歷帶動球隊整體提升。

希望自己能夠打得更好，中國隊的成績能更進一步，我覺得所有人都是這麼想的。

楊瀚森說：「最重要的是要相信自己，放鬆心態、保持清醒，用球場上的表現來說話。」

相關閱讀：NBA｜馬刺超新星迪倫夏柏欲為菲律賓出戰 或成中國男籃未來勁敵