世界盃親睹美斯領阿根廷挫英格蘭　激發艾迪杜高普決意NBA再爭冠

【NBA】在現場見證美斯（Lionel Messi）的偉大後，「字母哥」艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）在香港時間星期五（7月17日）說，要追隨前者的勝利藍圖並在新東家邁亞密熱火再次爭冠。



星期四（16日）在亞特蘭大，艾迪杜高普見證美斯率領阿根廷擊敗英格蘭，挺進世界盃決賽。

美斯率領阿根廷擊敗英格蘭，挺進世界盃決賽。（Reuters）

一天後，這位兩屆美國職業籃球賽（NBA）最有價值球員（MVP）和一屆NBA冠軍來到邁亞密正式亮相，而美斯也是在2023年加盟美職聯（MLS）國際邁亞密，開啟生涯新篇章。

美斯和勒邦占士樹立偉大藍圖 看美斯比賽受啟發

艾迪杜高普正式加盟熱火。（Reuters）

這位希臘球星說，美斯就像NBA巨星勒邦占士（LeBron James）一樣，為體育運動的偉大樹立「藍圖」的球員。

字母哥說：

你只需要去追隨他，這很難。你必須高度自律。你必須專注於精進自己的技藝。但榜樣就在那裏。如果你想追隨，那就去追隨。如果你不想追隨，那你就收拾行李回家吧。

艾迪杜高普也提到美斯的生涯，後者從巴塞隆拿到巴黎聖日耳門，再到加盟國際邁亞密，當時，許多人都預測這一舉動意味着他將淡出頂級競技舞台。

然而恰恰相反，39歲的美斯如今正處於蟬聯世界盃冠軍的邊緣。

阿根廷淘汰英格蘭再闖世界盃決賽後，美斯激動落淚。（Reuters）

艾迪杜高普說：「美斯可能會作為有史以來最偉大的運動員之一載入史冊，他甚至可能兩次贏得世界盃決賽。」

當你看到這些時，你會被深深激勵。這絕對會激勵你保養好自己的身體，繼續為球隊做正確的事情。

艾迪杜高普也說，在擊敗英格蘭的比賽中，有一個瞬間令他猶為震撼：當時美斯被推了一下並摔倒在地。

「然後你可以看到，他所有的隊友都飛奔過去幫他，你必須去贏得這些。他從隊友那裏獲得的尊重是靠自己贏來的……我希望在我的職業生涯中，也能做到這樣。」

阿根廷足球隊贏球後興奮慶祝。（Reuters）

尊重老東家換球號

艾迪杜高普同時也認為加盟熱火是再次奪得總冠軍的最佳機會。他說：「顯然，我在職業生涯中已經取得許多成就，但我現在的一個目標就是贏得另一座總冠軍，我覺得加盟這裏（熱火）是我實現這一目標的最優路徑。」

艾迪杜高普（中）將號碼改為7號。（Reuters）

他承認離開密爾沃基公鹿（Milwaukee Bucks）非常艱難，這也是他選擇在新東家身披7號球衣，而非之前34號球衣的原因之一。

艾迪杜高普補充說：

我覺得34號承載了太多的分量和歷史，出於對選中我並讓我效力13年之久的球隊的尊重，我決定將那個號碼留在那裏，並在此開啟新的篇章。

熱火總裁暗示還有重大引援

熱火總裁萊利（左）。（Reuters）

熱火總裁萊利（Pat Riley）介紹這位最新加盟的超級巨星時，也暗示可能很快就會迎來更多強援，共同追逐冠軍。

萊利說：

我們已經讓一架飛機平穩着陸，現在，我們還得讓另一架着陸。

這番話料指的是熱火對現是自由球員的超級巨星勒邦占士。勒邦占士曾於2012年和2013年率領熱火奪得兩連冠。

據報道，在今年6月宣佈離開洛杉磯湖人（LA Lakers）後，勒邦占士正在決定自己的下一站，而熱火也是其潛在的下家之一。

不過，勒邦占士星期四（16日）於紐約出席一場球迷活動時對此保持沉默。

今夏勒邦占士宣布離開湖人，成為自由球員。（Getty Images）

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】