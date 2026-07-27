NBA｜居里平常心談與占士組團落空　「事情發生前不要去設想」

儘管外界對勒邦占士（LeBron James）加盟76人議論紛紛，但作為好友的居里（Stephen Curry）對「夢幻聯手」落空反應平靜，他表示：「在事情發生之前，你不要去設想。」



今夏勇士一度成為勒邦占士的潛在下家，當家球員居里與占士私交甚篤。早前居里更曾積極公開招募，形容兩人的聯手將會是「歷史上獨特的故事」，不少球迷亦樂於看到二人在巴黎奧運後再度聯手。

勒邦占士最終選擇加盟76人，無緣再與居里做隊友。（Getty Images）

可惜「大帝」依然將奪冠放在首位，最終選擇加盟陣容更完整的76人。相比於與居里的私人交情，76人坐擁艾比迪（Joel Embiid）、麥斯（Tyrese Maxey），還有新加盟的布朗（Jaylen Brown），無疑有更大機會衝擊總冠軍。

占士落實轉會的消息傳出時，居里正身在高爾夫球場。網上流傳影片顯示，當時一名場邊觀眾告知居里，占士加盟76人的消息，更有旁人補刀：「我希望他去勇士。」居里只是短暫地查看手機確認消息，並未回應此事。

居里上周六接受《The Athletic》記者訪問時首度作出正面回應，他從未認為占士加盟勇士有現實可能性，「事情本來就有很多變數。」

「關鍵在於，對於任何身處這種情況的人來說，都很艱難，尤其是我們還要努力保持球隊的團結。占美畢拿（Jimmy Butler）和穆迪（Moses Moody）受傷後，一切都變了。該如何彌補他們的缺陣，同時又能保持一定的水平，而這些又會如何影響到來季的比賽呢？情況依然如此。所以，我對此很現實。」居里認為。

居里正面回應勒邦占士沒有加盟勇士：「在事情發生之前，你不要去設想。」（新華社）

而勒邦占士另一個好友杜蘭特（Kevin Durant）亦力撐占士決定，杜蘭特在Threads上面對網民批評占士，即刻開火護友寫到：「他的選擇根本影響不了你，你的感受也改變不了他作為籃球運動員所取得的成就。你根本不認識這個人，卻對他抱有個人偏見。」

「誰在乎你和你喜歡什麼。生活還會繼續，而你只會繼續對着網路吶喊。」