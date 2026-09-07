女籃世界盃｜中國隊加時逆轉捷克隊　獲小組賽首勝保留出線希望

【籃球】2026年國際籃聯女籃世界盃於當地時間6日在德國柏林繼續小組賽比拼。上屆世界盃亞軍中國隊在第二場小組賽中，以74：70逆轉捷克隊，收穫小組賽首勝。



位列D組的中國隊在小組賽第一場以61：94不敵衛冕冠軍、世界盃四連冠得主美國隊，首戰遭遇失利。同組的捷克隊首戰也吞下敗仗，以54：63不敵意大利隊。而中國隊因淨勝分劣勢排名小組墊底。

中國女子籃球隊。（新華社）

從與捷克隊的交手記錄來看，中國隊相對佔優。6日的首發陣容中，中國隊派出張曼曼、楊舒予、羅欣棫、陳明伶、韓旭。

首節比賽，中國隊依靠韓旭內線連續得分，一度取得領先，但此後失誤增多、多次進攻無果，被捷克隊轟出一波13：0反超。首節結束，中國隊以17：22落後。次節比賽，捷克女籃擴大領先優勢，半場過後，中國隊以33：41落後。

換邊再戰，中國隊在第三節依舊未能反超比分，以48：53落後。末節最後時刻，羅欣棫投入關鍵三分球，隨後楊舒予上籃得分，雙方戰至64平，將比賽拖入加時賽。加時賽，羅欣棫再一次投入三分球，韓旭籃下打進，中國女籃最終以74：70逆轉險勝捷克女籃，保留小組出線希望。

本場比賽，中國隊四人得分上雙，韓旭砍下全場最高的22分和14個籃板。

中國女籃主教練宮魯鳴表示：

今天中國隊內線優勢沒有得到很好發揮，最後勝利取決於隊員們的必勝信念。隊伍還有很多問題，希望在未來比賽中能夠很好地解決。

接下來，中國女籃將在小組賽對陣意大利女籃。根據規則，小組第四將被淘汰，獲得第三或者第二才有機會參加附加賽衝擊八強。