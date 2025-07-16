「女版姚明」張子宇首度入選成年隊　閃耀女籃亞洲盃領中國兩連勝

去年閃耀U18女籃亞洲盃的張子宇，首度入選成年國家隊出戰女籃亞洲盃。對韓國一仗8次起手全中，奠定新一代「內線霸王」地位。

她與韓旭組成一個身高逾2米的「雙塔陣」，宫鲁鳴認定這對二人組會是中國女籃未來的最強得分武器。



女籃亞洲盃︱張子宇「高人一等」的身高再成話題。（新華社）

張子宇去年U18亞洲盃一鳴驚人

2025女籃亞洲盃7月13日在深圳開鑼，今屆賽事共8支球隊參賽，各隊先在2個分組作賽，小組首名直接晉級4強，小組第2、3名的4隊要在附加賽爭奪餘下兩個準決賽席位。67歲的前中國籃協副主席宫鲁鳴，今年2月出山再度執教中國女籃，今屆中國女籃的12人大軍名單當中，不見國家隊近年主力成員李夢的名字，宫鲁鳴指李夢因傷未能入選，而18歲的張子宇首度獲提升上成年隊。

身高達2.26米的張子宇因身高突出獲封「女版姚明」，去年在U18亞洲盃一再在內線蹂躪對手成為熱話，即使中國在決賽以79：96不敵澳洲獲亞軍，但張子宇仍獲選為賽事最有價值球員（MVP）。今屆亞洲盃是張子宇首度升上成年國家隊作賽，並旋即再次成為焦點人物。

女籃亞洲盃︱韓國球員伸盡雙手也擋不住張子宇。（新華社）

與韓旭組「雙塔」 領中國提早入4強

中國在A組作賽，同組對手為韓國、印尼及新西蘭。首仗面對實力全組最弱的印尼，以110：59大勝，第二仗對手為韓國，張子宇盡顯內線霸王本色，與隊中另一2米巨人韓旭組成的「雙塔」發揮出色，當中張子宇8次起手全中，與韓旭同得全場最高的18分，領中國以91：69擊敗韓國，兩連勝後提早晉身4強。

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曾外流WNBA 3年的韓旭，身高2.07米，她仍只得25歲已有豐富作戰經驗，18歲的張子宇身高優勢更明顯，宫鲁鳴賽後讚揚，「雙塔陣容效果很好，尤其是進攻方面，防守上有漏洞，我們會想辦法彌補。通過實戰不斷提升她們的默契程度，這是未來陣容結構的關鍵」，認為「雙塔」陣容是未來中國隊的最強得分武器。