香港女籃代表李祉均加盟澳洲NBL 1球隊　盼WCBA休季期能寓賽於操

香港女籃代表李祉均宣布加盟澳洲二級職業聯賽（NBL 1）球隊Nunawading Spectres，希望通過實戰去保持狀態準備下季WCBA，同時去體驗不同地方的籃球水平。



這位在中國女子籃球聯賽（WCBA）打滾了5個球季的港隊隊長指，選擇到澳洲主要是因為WCBA賽季完結後，會有好幾個月的Off season時間。在這段休季的時間，其實非常依靠球員本身自己去安排，以往有港隊的賽事可能會充實一些，否則很難找到一些球隊既能保持訓練質素，又有一定的比賽數量去保持狀態準備下一個賽季。NBL 1雖然是一個半職業的賽事，但澳洲的籃球水平本身很高，有機會去一個中國以外的地方去體驗不同的籃球水平，是一個非常難得的機會。

香港女籃代表李祉均宣布加盟澳洲二級職業聯賽(NBL 1)球隊Nunawading Spectres。

澳洲NBL 1籃球聯賽分為北部、南部、東部、西部和中部（中央）五個分區。Nunawading Spectres屬於NBL 1南部聯賽球隊，南部聯賽共有19支參賽隊伍。在進行中的2026年球季，Nunawading Spectres經過10場比賽，目前暫列第13位。

港隊代表李祉均已戰中國WCBA 5個球季。（資料圖片/鄭子峰攝）

李祉均表示：「能夠加盟這支曾培養出多位澳洲國家隊成員的球隊感到十分興奮，同時亦有些擔心，因為是第一次去到除香港以及內地之外的地方，打一個新的聯賽，訓練模式、打法都會不同於以往。」李祉均期望自己的加盟可以協助球隊進入季後賽，個人方面則希望能夠提升狀態，因為近一兩年面對很多不同因素，無論是受傷、家庭或個人原因，狀態一直都不太穩定。此外，亦希望透過不同的籃球文化可以刺激自己在籃球方面的水平、技術都有所提升。

香港女籃代表李祉均宣布加盟澳洲NBL 1球隊Nunawading Spectres。（資料圖片/張倩儀攝）

對於第一次打外國聯賽，李祉均坦言需要適應不同的打法，澳洲的籃球會比較多靠個人的打法為主，需要更多的個人能力去幫助球隊，另外，比賽都集中在周末進行，要適應back to back的賽程，體能要求更高，日常練習安排更需自律，自己的時間管理可能要再加強，要盡快適應自己去管理好自己的身體，管理好自己的練習時間。語言方面亦要有所適應，球員之間的溝通會變成英文，不過，籃球始終是一個國際語言，所以相信不太困難。

李祉均多次代表香港女子籃球及三人籃球隊出戰國際賽。（資料圖片/袁志浩攝）

現年31歲的李祉均自2021年起開始職業籃球員生涯，過去5個球季，她分別效力過WCBA球隊陜西天澤、山西竹葉青酒、天津冠嵐、山東高速及河北石家庄英勵。在2023/24WCBA常規賽中，她為天津冠嵐隊取得場均19.6分以及2.7次偷波，包攬本土得分王及偷波王榮譽。此外，她亦分別在2021年入選WCBA全明星賽北區明星隊，2024年入選WCBA全明星三分大賽。