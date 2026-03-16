籃球｜中國女籃晉級世界盃背後隱憂　前隊長楊力維批閉門訓練太久

中國女籃昨晚（15日）84：74力克捷克女籃。這場比賽實際上已經不決定中國女籃的命運了，因為早些時候巴西擊敗馬里，中國女籃確保了小組前四，提前晉級了2026年女籃世界盃。



儘管順利晉級，但這幾場比賽下來，中國女籃暴露了不少問題。外線命中率低、後衛線人才嚴重斷層，說到底還是球員能力、基本功的不足。

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四場比賽下來，三分球場均24中6.8，命中率僅僅為28.1%，要知道這還是因為中國隊內線一直都有相對優勢或者高點牽制，且只打了比利時一支世界強隊的情況下。面對比利時時，三分球中國隊16中3，對手則是35中15，出手次數、命中率都差距明顯。這也凸顯了中國隊外線能力的問題，外線組織和持球能力相對一般，只有內線有一戰之力。

至於個人能力問題，也不是幾句話，幾天就能改變的東西。昨天李月汝的採訪就提到：美國隊基本上就是集訓兩三天就磨合得很好，也許是我們的能力沒有那麼出色。

而相信大家應該都不陌生，輸球後的原因總能聽到一句「球隊還缺少磨合」，但實際上中國隊是世界上集訓時間最長的球隊之一。

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賽前，前任女籃隊長楊力維在央視的採訪中就說：

長時間集訓不是最優解，我們需要磨合也需要生活， 需要有更多的時間打磨自己的個人技術。然後才是團隊的組合，以及用高水平的比賽來檢驗訓練。這樣的一個過程是個良性的， 而不是一直持續的讓我們處於在一個封閉的閉塞的一個狀態當中。 這樣子我覺得在長時間一個狀態下是沒有主觀能動性的，也是缺少飢餓感的。

WCBA還在打，國家隊已經把國手都帶去封閉訓練了，而為了配合預選賽賽程，WCBA 2月份打完常規賽，季後賽要本月底才開始，這種特色在CBA、中超都有類似經歷。所以不能都賴磨合，雖然這次韓旭、李月汝確實回來得很遲。

還有就是WCBA競爭力確實一般，強隊很強，弱隊很弱，動輒幾十分的大勝，比賽難有含金量。這也是李月汝一直說的，希望更多的年輕球員走出去看看外面的籃球世界。在國內隊員們容易有惰性，出去了會把自己放到一個比較低姿態的位置，看到的、學到的都會更多。

也像楊力維所說，只有生活和籃球平衡了，球員們主觀能動性上來了，若能去到更好的環境，球員們也會下意識去主動學習，收穫成長，這樣才是一個良性的過程。