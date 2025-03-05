NBA｜獨行俠送走當錫求冠大計遭重創　K艾榮斷ACL　AD傳亦已收咧

獨行俠上月送走隊中頭號球星當錫（Luka Doncic）換來安東尼戴維斯（Anthony Davis）後，持續成為球迷焦點，特別是後者加盟首役便因傷離場，至今未再次上陣。



周二（5日）以98：122大敗予帝王一役，另一球星K艾榮（Kyrie Irving）首節便受傷退下火線，之後獨行俠宣布他左膝前十字韌帶（ACL）撕裂，將缺席今季餘下比賽。



K艾榮重傷收咧。（Getty Images）

K艾榮受傷後堅持射完罰球

比賽首節，K艾榮受傷後已無法獨自行走，但仍在其他人攙扶下回到罰球線，且將兩球全數射入才退下火線，獲主場球迷高呼MVP支持。

缺少這位主力球星下，獨行俠四節得分都不及帝王，最終以98：122落敗。

周二香港時間深夜3時，獨行俠宣布K艾榮在比賽中扭傷左膝，經磁力共振檢查後確認為前十字韌帶撕裂，將缺席今季餘下賽事。他事後通過直播表示：「跌倒9次，我會站起來10次。」

艾榮受傷仍堅持射完兩次罰球才被換走。（路透社）

傳AD同缺陣至季尾

雖然有傳安東尼戴維斯可在近期復出，但雪上加霜的是，ESPN著名記者Shams Charania表示該中鋒或同樣已提早收咧：「不排除他加盟後的那場比賽，已是我們今季最後一次見到『AD』上陣。」

本球季獨行俠有4位球員場均得分超過20分，分別是當錫（28.1分）、安東尼戴維斯（26分）、K艾榮（24.7分）及Kai Jones（21分）。如今當錫已離隊，安東尼戴維斯及K艾榮又先後受傷，得分重任便落在Kai Jones一人身上。

當錫在湖人愈戰愈勇，該球隊目前排西岸第2。（路透社）

獨行俠總經理Nico Harrison上月送走當錫換來安東尼戴維斯，本是希望AD與K艾榮的組合能衝擊冠軍，然而如今兩人相繼收咧，目前獨行俠也以32勝30負排在西岸第10，仍要為季後賽席位苦戰，即使最終能闖入季後賽，恐怕也難令球迷感到樂觀。