NBA｜湖人球星當錫狂轟52分　率隊132：123反勝爵士迎開季三連勝

【NBA】湖人今（26日）對上爵士，當家球星當錫（Luka Doncic）火力全開，單場攻下52分並投入8記三分球，率隊克服最多18分落後，終場以132：123擊敗爵士，開季豪取3連勝。



不過湖人此役能夠完成逆轉，攻下29分的李維士（Austin Reaves）與他的後場搭配也很重要，2人合計獲得24次罰球機會並命中21球，罰球得分就與爵士全隊相同，成為球隊拉開差距的重要關鍵。湖人也延續對戰優勢，近9次交手拿下第8勝。

湖人球星當錫（左）攻下52分率隊反勝爵士。（Reuters）

NBA湖人作客爵士 逆轉18分取開季3連勝

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當錫全場30投17中，除了52分之外，還送出10次助攻並抓下8個籃板。這是本季聯盟首度有球員單場得分突破50分，他也用驚人的進攻表現，幫助湖人在開季持續保持不敗。

比賽過程一度對湖人相當不利，爵士首節火力猛烈，單節攻下47分，最多取得18分領先。不過湖人很快展開反擊，第二節打出45：21的猛烈攻勢，當錫更在半場結束前4.2秒命中後撤步三分球，幫助湖人以74：71反超比分。

進入決勝節後，當錫再度展現主宰比賽的能力，連續命中關鍵外線，帶領湖人打出14：5攻勢。比賽最後1分42秒，湖人已經取得127：121領先，隨後穩住局面，最終以9分之差帶走勝利。

湖人球員塞布爾（Matisse Thybulle，左）防守爵士球星佐治（右）。（Reuters）

爵士方面，麥卡倫（Lauri Markkanen）攻下全隊最高的28分，佐治（Keyonte George）則交出24分、9籃板及10助攻，距離三雙僅差1個籃板。謝利積遜（Jaren Jackson Jr.）也有20分入帳，但仍無法阻止球隊遭到逆轉。

此外，曾從爵士轉戰湖人的中鋒凱斯勒（Walker Kessler），此役首度以湖人球員身分回到老東家主場，僅拿下2分，另有7個籃板。

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