NBA｜勇士迎賽季首勝　38歲居里100%命中率再締里程碑

【籃球】勇士今以134：114擊敗金塊，終結開季3連敗，此役38歲的勇士頭號球星居里（Stephen Curry）FG 8/8、3PT 3/3、FT 5/5，合計砍下24分、3籃板、3助攻，成為NBA史上單場100%命中率、得分破20的最老控衛。



勇士隊史先前紀錄保持者為穆林（Chris Mullin），他在32歲172天時也以百分百命中率砍下20分，而居里此役第3節獨得17分，為勇士奠定勝基，全隊今投籃命中率破五成，轟入22顆三分球，再現招牌進攻火力。

勇士球星居里以100%命中率高效砍下24分。（Reuters）

NBA勇士134：114擊敗金塊比賽精華：

+ 2

除了居里之外，勇士24歲新秀倫蘭德保（Yaxel Lendeborg）表現讓人驚豔，他出戰30分鐘爆砍生涯新高31分、12籃板、6助攻，成為隊史繼居里後，首位單場至少30分、10籃板、5助攻的新秀，從生涯前4場表現來看，倫蘭德保場均21.8分（新秀第2）、9.3籃板（新秀第2）、4.8助攻（新秀第1），累計進帳已達87分，排名勇士隊史新秀第2，僅次於張伯倫（Wilt Chamberlain）的150分。

居里也稱讚倫蘭德保是全能型球員，「他能組織、能進攻還能搶籃板，我們需要他保持侵略性。」勇士主帥卡爾（Steve Kerr）直言倫蘭德保身材夠強壯：

身為新秀表現這麼成熟很難得，他填補了巴特勒的位置，儘管未來還會犯錯，但我對他的上限感到興奮又期待。

此外，勇士普贊斯基（Brandin Podziemski）也貢獻18分、7籃板，桑托斯（Gui Santos）挹注13分，金塊則以迪洛桑（DeMar DeRozan）得到21分最高，祖傑（Nikola Jokic）則有19分、11助攻。

延伸閱讀：

NBA/坦言在湖人很難拿到球權 八村壘：隨時準備好承擔責任

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】