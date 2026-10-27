NBA｜魔術前鋒華拿單節轟21分　紐約人領先10分遭反勝開季3連敗

【NBA】衛冕紐約人新賽季開局陷入低潮，昨天（26日）主場迎戰奧蘭多魔術，即使第四節一度取得10分領先，仍遭魔術前鋒華拿（Franz Wagner）單節狂轟21分逆轉，最終以102：111吞下開季3連敗，成為自2011/12年賽季達拉斯獨行俠後，首支開季0勝3敗的衛冕冠軍。



魔術此役在缺少班查路（Paolo Banchero）的情況下，靠著三分外線火力緊咬比分。華拿雖然前三節手感不佳，前10次出手僅命中1球，卻在決勝節徹底爆發，全場交出23分、13籃板、9助攻，帶領魔術第四節打出40：27的攻勢，完成精彩逆轉，也為總教練史威尼（Sean Sweeney）拿下執教魔術的首勝。

紐約人球星布倫臣（右）持球突破。（Reuters）

紐約人方面，布倫臣（Jalen Brunson）攻下全隊最高28分，唐斯（Karl-Anthony Towns）交出22分、14籃板，安奴比（OG Anunoby）也有22分進帳，三大主力合計拿下72分，仍無法守住勝果。紐約人全場發生14次失誤，其中8次集中在第四節，成為遭逆轉的關鍵。這也是紐約人自上季總決賽第5戰擊敗馬刺、奪下睽違53年的冠軍後，至今仍未在新賽季贏球，並追平衛冕軍開季3連敗的尷尬紀錄。

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