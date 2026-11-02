NBA｜湖人主帥批後備戰力不足 當錫轟45分締新紀錄率隊險勝速龍
撰文：中天新聞網
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【NBA】洛杉磯湖人今日（2日）在一哥當錫（Luka Doncic）火力全開的帶領下，以131：125險勝速龍。當錫全場三分球12投8中，攻下45分、15籃板、6助攻、5偷波，締造史上首見單場至少45分、15籃板、5助攻、5偷波且命中5顆三分球紀錄的球員，精彩表現也讓現場球迷不斷高喊「MVP」。
不過湖人此役仍暴露後備陣容實力不足的問題，當錫末節退場時，球隊原本領先16分，沒想到後備球員在短時間內無法守住優勢，讓速龍迅速縮小分差至5分，逼使總教練列迪克（JJ Redick）必須重新派上正選主力，才得以穩住戰局。
賽後列迪克坦言，自己不會再犯提前撤下主力的錯誤，並表示未來會讓主力球員留在場上直到比賽結束，只要後備球員還沒準備好承擔責任，就不會輕易讓他們上場。湖人雖然順利收下勝利，但後備戰力不足的問題已成為一大隱憂。
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