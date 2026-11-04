NBA｜速龍球星尼納特左膝腫脹治療結束 最快歸隊時間曝光
撰文：中天新聞網
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【NBA】速龍宣布陣中35歲球星尼納特（Kawhi Leonard）的左膝腫脹治療已順利完成，將在多倫多啟動復健流程，預估最快約12日可復出對塞爾特人。
尼納特本季打了2場就因左膝腫脹缺陣，進行核磁共振檢查後，好在膝蓋沒發現有結構性嚴重傷害，尼納特是2019年速龍摘下隊史首冠的核心戰將，離隊轉戰快艇時隔7年後，新賽季重返多倫多，本季他場均貢獻19.5分、7.5籃板、1.5助攻。
尼納特生涯飽受膝蓋問題所擾，考量到他的病史，球隊謹慎安排了專項治療，這次治療結束後，他將進入復健評估流程，不會立即復出重返賽場，NBA記者Chris Haynes先前指出尼納特恐缺陣3至4周，康復期可能比外界預估更久。
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