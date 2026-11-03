NBA｜居里獨攬34分領軍反勝太陽　勇士與馬刺同取五連勝

NBA周一賽事，金州勇士以116：113險勝鳳凰城太陽。聖安東尼奧馬刺主場以119：97輕取猶他爵士。勇士與馬刺同取五連勝。



勇士在10月24日曾以122：131不敵太陽，這也是太陽本賽季至今唯一的勝仗。今仗回到三藩市主場再戰，勇士開局慢熱，被太陽打出一波16：4的攻勢，首節一度以19：34落後。雪上加霜的是，勇士內線大將祖蒙特格連（Draymond Green）在第三節因累計兩個技術犯規，遭驅逐出場，球隊最多落後達17分。

勇士球星居里（藍）再度打出亮眼表現。（Reuters）

不過，勇士在末節展開絕地反擊，中鋒巴錫（Charles Bassey）在第四節首次進攻上籃得手，助主隊以95：93反超，這也是勇士全場首次領先。比賽最後4分39秒，巴錫兩罰全中將比分追成106平手，隨後比賽進入白熱化階段。

完場前3分54秒，居里（Stephen Curry）三分出手不中，但隊友梅爾頓（De'Anthony Melton）搶下關鍵進攻籃板，助攻尼昂（Georges Niang）命中空位三分球，打破末節第五次平局，助勇士以109：106重奪領先權，並一路領跑至終場。

居里場三分球13投5全中，罰球12投11中（本季首次射失罰球），本季第三次得分破30，外加全隊最高的7次助攻和6個籃板。在賀福特（Al Horford）、威廉斯（Brandon Williams）和桑托斯（Gui Santos）輪休的情況下，普贊斯基（Brandin Podziemski）貢獻20分，巴錫砍下職業生涯新高的19分和全隊最高的8個籃板。

太陽方面，卜克（Devin Booker）攻下全隊最高的26分，布歷捷斯（Miles Bridges）得21分，布祿斯（Dillon Brooks）進賬18分和8個籃板，後備出戰的伊戈達羅（Oso Ighodaro）得14分。

雲班耶馬手感冰冷僅得12分 馬刺六人得分上雙

另一邊廂，馬刺在主場迎戰近期陷入低迷的爵士。儘管馬刺狀元雲班耶馬（Victor Wembanyama）進攻端表現平平，僅獲平本季最低的12分和11個籃板，但馬刺憑藉均衡的團隊火力，全隊五名正選加上後備共七人得分上雙，在六天內第二次擊敗爵士，將連勝紀錄推進至五場。

馬刺球星霍斯（右三）上籃。（Reuters）

馬刺首節便掌控局勢，爵士在次節展開反撲，奧高治（Josh Okogie）在半場前5分34秒兩罰全中，二度將分差縮小至僅差一分（36：37）。不過，馬刺後備悍將基爾頓莊遜（Keldon Johnson）及時挺身而出，在半場結束前1分27秒上籃得手，隨後又命中壓哨上籃，助馬刺以59：49領先進入下半場。

易邊再戰，馬刺在第三節徹底打垮對手，雲班耶馬包辦球隊該節最後六分，包括在節末三秒接獲霍斯（De'Aaron Fox）高拋助攻完成入樽，助馬刺以94：69遙遙領先25分。雲班耶馬在第四節開打兩分鐘後便打卡下班，馬刺最終以119：97鎖定勝局。

全隊投籃命中率僅35.4%的爵士苦吞五連敗，開季七戰輸掉六場。

火箭末節發力 終結塞爾特人五連勝

同日另一場焦點戰，火箭憑藉中鋒艾柏朗辛根（Alperen Sengun）交出26分、10次助攻和7個籃板的全面數據，加上末節打出一波10：0的攻勢拉開比分，在主場以109：93力挫波士頓塞爾特人，終結對手的五連勝，也收下本季八場比賽中的第七勝。

火箭球星艾柏朗辛根（中）封阻對手上籃。（Reuters）

火箭全隊多點開花，史密夫（Jabari Smith Jr.）貢獻14分和10個籃板的兩雙數據，亞文湯臣（Amen Thompson）與杜蘭特（Kevin Durant）分別添上14分和12分，後備的伊森（Tari Eason）也有13分進賬。

塞爾特人方面，主將泰譚（Jayson Tatum）手感冰冷，16投僅5中得19分和9次助攻，克塔（Neemias Queta）與後備的加爾扎（Luka Garza）則分別攻下16分和14分。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】