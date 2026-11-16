NBA｜當錫傷癒復出狂轟43分　湖人末節鬆懈險翻船　挫太陽奪8連勝

【NBA】先前因腳踝扭傷休息一場的當錫（Luka Doncic），今日（16日）在洛杉磯湖人交手鳳凰城太陽之戰歸隊，最終交出43分、9助攻的恐怖成績單，幫助球隊射日成功。



當錫先前在對上密爾沃基公鹿之戰，一口氣傷了李維士（Austin Reaves）和當家一哥當錫，前者因左腳跟不適提前退場休息、當錫則是扭傷右腳踝，同樣提前退場。

幸好湖人接下來一口氣獲得3天的休息日，直到今天才與太陽交手，雖然李維士沒能歸隊，但當錫的腳踝傷勢無虞，今天仍披掛上陣，結果他首節就火力全開，單節狂砍20分，幫助湖人取得9分的領先。

湖人球星當錫（白衣）持球突破。（Reuters）

不過這場比賽真正的分水嶺，是在第三節，湖人當時打出單節40：26的攻勢，讓雙方的分差擴大至24分，雖然末節被對手打出一波43：27的反擊，但前三節領先夠多，最終仍以131：123收下勝利。

當錫今天全場進帳43分，外帶9助攻，帶領湖人取得八連勝，這也是他本季第7次上演單場40分的表現。

不過對於湖人在末節被太陽追上這件事，當錫有些不滿意，他透露，自己第四節本來沒打算上場，「我們這方面必須做得更好，我知道我們打出八連勝，但我們得做更好，一旦我們領先，就必須要維持住，我們得持續努力。」

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