NBA｜當錫缺陣湖人照贏　李維士轟43分僅一失誤　穩居西岸前三

【NBA】湖人現在的進攻火力，確實有點誇張了！上一場當錫（Luka Doncic）剛剛轟下53分，今天輪到李維士（Austin Reaves）站出來接管比賽。當錫因背部不適缺席，李維士全場27投14中，三分6中4，罰球11中11，狂砍43分5籃板4助攻，率領湖人客場擊敗活塞，豪取5連勝，戰績來到9勝2負。



這場比賽，湖人原本打得非常輕鬆。首節全隊多點開花，一波28：9的攻勢直接打懵活塞，最後單節領先24分。不過從第二節開始，場上局勢突然發生變化。活塞後備達尼斯贊堅斯（Daniss Jenkins）單節三分7中6，獨砍20分，帶領球隊瘋狂追分。

湖人球員李維士（左）。（Getty Images）

下半場活塞繼續反撲，李維士第三節獨得13分，努力穩住局面，但湖人的防守始終沒能限制住對手。到了第四節，原本20多分的領先優勢一度被追到只剩1分。好在關鍵時刻李維士沒有手軟，一記關鍵三分將個人得分提升到39分，幫助湖人穩住局勢，最終帶走勝利。

比43分更值得關注的，是李維士今天對於比賽的掌控。此前他在承擔大量持球任務時，失誤問題經常受到質疑，但今天出手27次、承擔全隊主要進攻任務的情況下，全場竟然只有1次失誤。能夠得分，也能夠控制失誤，這才是湖人希望看到的李維士。

更有意思的是，當錫在今天賽前場均能夠轟下40.1分，高居聯盟得分榜第一，而李維士場均23.5分（今天打完後來到了25.3分），同樣是聯盟所有球隊二號得分手中最高的。湖人相當於同時擁有一位場均40分的超級得分手，以及一位隨時可能爆發的第二進攻核心。

湖人球星當錫。（Reuters）

上一場當錫53分，今天李維士43分。兩場比賽，兩位不同的球員扛起進攻大旗。當錫不在，湖人的進攻依舊有人兜底。最關鍵的是，李維士證明了自己不只是當錫身邊的優秀幫手，當球隊真正需要他獨當一面的時候，他同樣有能力站出來。

9勝2負，5連勝，穩居西岸前三。當然，肯定有人會說，湖人開賽至今遇到的對手實力普遍一般，十幾場比賽根本說明不了什麼。這些質疑並非完全沒有道理，湖人後面確實還需要面對更多強隊的考驗。

但也沒必要急着唱淡，畢竟好的成績，大多數時候都是從一個好的開始積累起來的。能贏下該贏的比賽，能在核心缺陣時繼續贏球，本身就是實力的一部分。

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