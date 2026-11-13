NBA｜居里受傷料休兩周　勇士傷兵潮1.5億美元豪華陣容如何自救

【NBA】勇士球迷最擔心的事情，還是發生了。剛剛打出八連勝，38歲的居里（Stephen Curry）狀態好得不像話，結果一場對陣火箭的比賽，直接把勇士的好日子打斷了。



此前勇士官方宣佈，居里經過核磁共振檢查，確認遭遇腹斜肌撕裂，將在兩周後重新接受評估。注意，哪怕屆時檢查結果比較理想，從恢復訓練到重新適應比賽強度，前後算下來也可能接近20天，甚至更長。具體多久能回來，現在誰也說不準。

這次受傷最讓人難受的，就是時機實在太差。勇士開局三連敗之後，突然找到了贏球的感覺，一口氣拿下八連勝，創下球隊2022年以來最長的連勝紀錄。更關鍵的是，居里個人狀態同樣火熱，對陣火箭之前，他場均能夠砍下30.6分，依舊是聯盟最頂級的得分手。

可偏偏就在球隊和個人狀態都達到高點的時候，居里傷了。面對實力強勁的火箭，居里首節只打了不到6分鐘就提前退場，全場僅得到3分。失去進攻核心的勇士最終108-115落敗，八連勝就此終結。

新秀蘭德保（Yaxel Lendeborg）拿到25分10籃板，普贊斯基（Brandin Podziemski）貢獻22分，其他球員確實在努力填補居里的空缺。可面對火箭這種級別的對手，勇士還是差了那麼一口氣。

勇士新秀蘭德保（右）。（Reuters）

別忘了，球隊目前還不只是缺少居里。占美畢拿（Jimmy Butler）、穆迪（Moses Moody）等人同樣受到傷病困擾，普辛基斯（Kristaps Porzingis）也離開了球隊。原本就不算完整的陣容，如今又失去了最重要的進攻發動機。

這不是簡單把居里場均接近28分的產量分給其他人，就能夠解決的問題。勇士最怕的不是輸給火箭這一場，而是接下來連續輸球，把好不容易建立起來的信心和排名優勢全部丟掉。八連勝已經證明，這支勇士本賽季確實有競爭力。可眼下真正的考驗才剛剛開始：

沒有居里，他們究竟還能不能贏球？

如果這段時間戰績急轉直下，等居里傷癒回來，勇士可能又得重新追趕西岸排名。好不容易從三連敗打出八連勝，結果又要面對核心缺陣。勇士這個賽季，真是一點順風球都不讓球迷安心看完。

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