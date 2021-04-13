【NBA】居里得分超越張伯倫　成勇士史上第一人：感覺很不真實

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-04-13 14:16

今日（13日）的主角非他莫屬！ 居里（Stephen Curry）在勇士對金塊時又造出新紀錄，獨取53分，包括10球三分，終以17818分正式超越張伯倫（Wilt Chamberlain）成為勇士史上得分第一人。

早在開打前，勇士官方和美國媒體就已經不停為今場賽事造勢，預告居里將會在今場達到生涯另一個里程碑，果然早在第一節居里就已經獨取21分，刷新紀錄。

33歲的居里首節打滿12分鐘，連中兩球三分，引來對面主將祖傑親自防守，但看來火熱的手感不是能說停就停，再中三分後金塊包夾居里，但只要一捕到空位，居里即可以射出「Logo shot」。

居里今場無人能擋，即使金塊包夾仍能找到空位起手。（Getty Images）

NBA三分榜排名 命中率最高竟然是⋯⋯（按圖放大）：

+ 10 + 10 + 10

賽前距離張伯倫紀錄只有19分。（Getty Images）

隨着今場53分到手，居理生涯個人得分達到17816，在勇士個人得分的排行榜中已經越過張伯倫的17783分成為史上第一人；同時，居理也超過17770分的Bailey Howell和17772分的Lenny Wilkens，躍升至第79名，正式殺入NBA歷史中的前80名內。

「老實說，感覺很不真實」，勇士第一的居里直言超越名宿的感覺難以形容。他續道：「張伯倫是聯盟的傳奇，然而能與他一樣穿起勇士球衣，是十分瘋狂的事；因此我要繼續得分，希望未來有更多勝仗。」

僅三節時間就射入48分。（Getty Images）

這位三分之神再一次寫下紀錄。（Getty Images）

此外，本季一直受到右膝傷勢困擾、金塊主力球星梅利（Jamal Murray）今日卻意外受傷。在賽事最後50秒，他帶球切入禁區起步後隨即整個人摔倒地上，並抱着左膝表現相當痛楚。這名金塊球星終由工作人員協助離場，並隨即進行MRI檢查，結果有待公布。

梅利受傷一刻：

【NBA各項三分球紀錄】（按圖進入）