NBA｜抱團盛行世仇消失、大三分時代？5大關鍵讓聯盟變得難看

撰文： GQ Taiwan 最後更新日期： 2021-04-26 17:08

相信有不少球迷都常常會聽到一句話：「現在的NBA好難看。」 雖然「好看與否」全憑個人喜好，但近年不管是NBA收視率持續下滑、亦或各種「貴古迷」的批評謾罵，現今NBA比賽觀賞性備受質疑已是不爭的事實。 或許你也與部分球迷一樣，寧願選擇直接上網查看數據和搜尋相關Highlight影片，也不會早起守在電視機前收看轉播；這回編輯就想來與各位讀者討論「讓NBA變難看」的5大關鍵，說不定看完後你也會有所感觸。 文：Bakery Kung, Baller J（GQ Taiwan） 【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載】

籃網今季有夏登（James Harden）加盟，有球迷形容他與杜蘭特及K艾榮的合體有如《復仇者聯盟》。（Getty Images）

1. 抱團風氣盛行、世仇消失

跟過去80、90年代相比，現在NBA動不動就會出現三巨頭、四巨頭甚至是「五巨頭」的豪華陣容，嚴重破壞聯盟實力平衡，形成「強者恆強、弱者恆弱」的M型生態，導致有時球迷根本不用看比賽也能知道結果，頂多就是在季後賽時才開始認真鎖定戰況，不過一旦打到總冠軍賽結束後，整體熱度又會隨之縮減。

「熱火三巨頭」可謂上一個10年的最強衝冠合體。（Getty Images）

無論是先前「熱火三巨頭」、「勇士四巨頭」還是到現在的「籃網五巨頭」，球星組團的狀況確實愈來愈沒有極限，雖然對他們來說「拿冠軍」是一件偉大又光榮的事，不惜犧牲名氣也要達成目標，但以我們球迷的角度而言，這就僅是「走捷徑」罷了，即便最終真的如願獲得總冠軍，或許也不會受到太多的尊重。而且現在球員之間的情誼愈來愈緊密，已經不像是以前會有湖人和塞爾特人、活塞與公牛這樣的世仇組合，比賽中的激情又少了一些。

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《The Last Dance》金句：

2. 輪休制度氾濫

輪休又稱「負荷管理」，原本是想藉由此措施保護球員的健康狀況，如今卻變成他們得以「故意請假」的藉口。

76人雙星施蒙斯、艾迪比亦有多次輪換。（Getty Images）

過去馬刺教練Gregg Popovich就很常用這招休兵旗下主力球員，另外2018/19賽季速龍主帥Nick Nurse亦採取輪休制度放任尼納特（Kawhi Leonard）請假休息，在沒重大傷病的情況下，他一整季僅出戰60場例行賽。

2018/19賽季速龍尼納特休息，惟此似乎有效令球員恢復最好狀態，最終速龍取下當年的NBA總冠軍。（Getty Images）

雖然上述兩者案例最終確實都獲得不錯的成效，但這對球迷來說卻是相當不公平，畢竟大家都還是比較希望看到自己喜愛的球星有在場上比賽。

馬刺近期因過量輪休球員，遭賽會罰款。（Getty Images）

如果剛好輪休的話心裏肯定很不是滋味，更不用提那些特別買票進場觀賽的球迷了；所幸針對這點NBA在本季有制定相關規範，倘若有健康狀態的球員在全美直播比賽中輪休缺席，至少將罰款10萬美元。

3. 比賽變成三分球大賽？

過去三分球充其量被拿來當作追分手段，但隨着時代球風的改變，現在已經成為大多數NBA球隊最主要的進攻選擇。

自勇士帶起「小球戰術」，世界各地也追捧着三分外投。（Getty Images）

根據資料統計，1990年代，當時NBA每支球隊的平均三分球出手次數都不超過10次，到了現在幾乎每隊平均單場外線出手至少都會達30次以上，與過往有極大的落差，也意味着「大三分時代」的強勢來臨。

艾佛遜（Allen Iverson）以小搏大的攻籃畫面，現在少之又少。（Getty Images）

當年大個子球員在禁區的激烈肢體對抗、奧拉祖雲（Hakeem Olajuwon）的低位技術、米高佐敦（Michael Jordan）的後仰跳投、艾佛遜（Allen Iverson）以小博大的攻籃畫面，如今取而代之的便是三分球、三分球、以及數不盡的三分球。

現今籃球對中鋒要求甚高，三分投射能力也不能缺少。（Getty Images）

就連星味十足的全明星賽都變成了「跳投大賽」；當然，或許還是有球迷覺得這種大量三分出手的比賽看得很過癮，但對許多資深的球迷來說，不知為何感覺就是少了些「熱血」的味道，看比賽不再像過往般那樣起勁。

NBA三分榜排名 命中率最高竟然是⋯⋯（按圖放大）：

+ 9 + 9 + 9

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4. 「金身」球員愈來愈多

在施華（Adam Silver）接管NBA聯盟之後，裁判對於進攻方的保護趨於嚴謹。

「前仰跳投」等歪風經常出現在場上。（Getty Images）

尤其過去這幾年更是明顯，只要稍微一有「肢體接觸」就有可能會造成防守方犯規，導致各種「假摔」、「圓柱體擴增」、「前仰跳投」等歪風出現在場上。球員們為了買犯幾乎無所不用其極，令防守方無法用盡全力，而這亦是造成現今肢體對抗變少的其中一大主因。

巫師的比爾，是今季獲最多罰球的球員。（Getty Images）

試着想像，當你看一場NBA比賽，過程中裁判的哨聲頻頻響起，整場比賽有長達一半的時間都在罰球，又或者是當你點開球員個人數據時，發現到他全場20投僅3中，但卻靠着大量罰球拿到全隊最高的分數，這樣的比賽內容，相信應該沒有什麼球迷會覺得精彩吧...？

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1980年代爵士重點球員（按圖放大）：

+ 2 + 2 + 2

5. 裁判戲份太重

除了保護進攻方之外，事實上現在NBA裁判也很懂得「保護自己」，無論是什麼樣令人匪夷所思的理由，都有可能會因冒犯到裁判而被記上一次技術犯規。

球證若感覺到被侵犯可以判對方技術犯規。（Getty Images）

哪怕只是看着對方、傳球傳太大力、甚至是坐在場邊偷笑也罷，一旦裁判感覺不對，就只能準備好吞下「技術犯規」、甚至是遭到驅逐出場，搞得裁判本身才是整場比賽的核心焦點。

豆腐造的球證？「用力」傳球逐格睇：（按圖放大）

+ 7 + 7 + 7

當然，除了技術犯規的問題之外，誤判的離譜程度也是讓球迷無法買單的最大關鍵。無論是快攻上籃「走步違例」沒抓，又或者是明明妨礙中籃在先，最終卻是判決防守方一次漂亮封阻，進而影響比賽的勝負走向，諸如此類的誤判案例在近年愈來愈多。

十大攻擊球證而被判吃「T」的傻瓜：（按圖放大）

+ 55 + 55 + 55

就算裁判賽後承認當時誤判也沒有用，畢竟比賽結果是無法改變的，傷害到球員的自尊之餘，也讓球迷失去了對比賽的熱忱。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：現在NBA變得很難看？這聯盟改變的「 5 大關鍵」讓老球迷點頭如搗蒜！】