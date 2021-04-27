【NBA】騎士K路夫「是但求其掉」　消極作賽末節遭教練雪藏

Jumper
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優勝劣敗，從來都是對決的定律，涉事雙方盡力作賽是對自己及對手的尊重，更是對運動的基本態度。

不過，今日NBA在場卻出現消極一幕，騎士K路夫疑似因情緒失控，在第3節一次的底線發球中，直接把球掉給對手，然而漫不經心地走過。

騎士今日作客速龍，也許球員未開波已抱「輸少當贏」的心態作戰，皆因陣中滿是傷兵，今仗只有9人可派上場。騎士開局速速被對手拉開10分之距，縱使第2節速龍手風不順，客隊乘勢出擊追至落後1分，惟此氣勢易邊後隨即熄滅。

（美聯社）

第3節前段騎士仍可與速龍「拉鋸」，但主隊施亞琴（Pascal Siakam）單節的10分帶領球隊再度拉開分數。

K路夫「是但求其掉」逐格睇：

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惟此節賽事出現小插曲，當時騎士中鋒K路夫（Kevin Love）疑似情緒失控，在一次的底線發球中，他一臉不滿地把球證傳給的球草率地拍給對手，導致速龍直接三分命中，騎士分差因而被拉開至11分。此消極而失常的行為，K路夫自食其果，隨後第4節他再沒有上陣。

另一失常的前NBA球星：

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最終速龍以112：96取下勝利，騎士則錄下3連敗。作為NBA冠軍球員，亦是球隊的「老大哥」，K路夫今天的舉動實在令人失望。對於球員的反常行為，賽後騎士教練碧基斯達夫也未能解釋，但強調K路夫已就事件致歉：「為何這樣做？要問他本人才有答案；但他已向所有隊友道歉。」

「是但求其掉」影片：

今日賽後騎士錄21勝40負，未至於榜尾也篤定沒有附加賽資格，縱然此「風流波」局面難以啟動球員動力，但作為世界一級籃球員，展現敬業樂業精神似乎更恰當。

速龍施亞琴拿下全場最高的25分。（美聯社）

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