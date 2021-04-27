【NBA熱話】韋斯保克再刷漂亮數據落敗　距離史上大三元王只差4次

撰文： 楊宇翹 最後更新日期： 2021-04-27 17:58

韋斯保克（Russell Westbrook）全能的表現獲球壇為他掛上「大三元機器」，惟此有部份球迷對名銜並不受落，更指責「韋少」多年來只懂儲個人數據，對團隊勝利毫無幫助。 是日在巫師主場143：146不敵馬刺一役，韋斯保克再次以「大三元」表現換來一場敗仗，賽後再次被問到「儲數據功效」，這名巫師球星卻這樣回應。

巫師8連勝中斷，錯失追平隊史最長連勝紀錄，惟球隊「雙星」韋斯保克及比爾（Bradley Beal）表現出眾，前者得22分、13籃板及14助攻的大三元數據，後者則轟入45分。

比爾轟入45分卻未能帶領球隊取下勝仗。（美聯社）

事實在這場敗仗中，韋斯保克僅以三節已錄得10分、11籃板及11助攻，這也是他今季第29次「大三元」、生涯第175次，與NBA大三元王奧斯卡羅拔臣（Oscar Robertson）只差4次距離。

韋斯保克僅以三節就取下今季第29次「大三元」。（美聯社）

不過由雷霆年代再走過火箭到現在效力巫師，「韋少大三元」附帶的還有「刷數據」的質疑。對於這樣的說法，韋斯保克今天卻這樣回應：「我真的相信沒有哪名球員像我一樣，我同樣也相信，如有人認為我拿到的大三元是理所當然，我只能為他們感悲哀；我確定如果每個人都有得大三元的機會，他們也會去做。」

今日NBA賽果：

+ 5 + 5 + 5

賽季到目前為止，韋斯保克場均21.8分、11籃板及11助攻，即將迎來第4個場均大三元的賽季。惟不只有球迷對「刷數據」存下質疑，早前《ESPN》球評史密斯（Stephen A. Smith）也抨擊，出色數據不能幫助球隊奪冠，「大三元」也是毫無意義。韋斯保克亦有就此回應：「我利用自己的平台幫助在世界各個角落的人，沒有人可以剝奪我這個權利；拿到冠軍不會因此改變我的人生。」

2017年韋斯保克憑着出色的大三元數據取得NBA最有價值球員。（Getty Images）

相比起衝擊史上大三元王一席，韋斯保克目前最大的任務理是幫助巫師躋身季後賽。巫師成績為27勝34敗，暫以東岸第10仍保附加賽資格。

巫師8場連勝，贏過邊幾隊？（按圖放大）

+ 2 + 2 + 2

NBA三分榜排名 命中率最高竟然是⋯⋯（按圖放大）：