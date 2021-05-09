籃球娛樂︱NBA三大最美千金小姐　公鹿班主女兒曾豪言買下紐約人

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-05-09 17:45

NBA球員身邊不乏美女，從明星、模特兒到球迷都是美女如雲，就連班主的女兒也不例外。 很多時候，球隊千金出現在席上也會成為焦點，甚至有傳是讓球員不願轉隊的其中一個原因？

公鹿千金：Ｍallory Edens獨愛紐約人？

去年一直傳出「字母哥」艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）和公鹿緣盡的消息，但最後還是再續前緣。不少人調侃「字母哥」的留戀，除了錢，還有她——公鹿老闆Wes Edens的千金Ｍallory Edens。

Mallory Edens沒有接手父業，成為模特兒。（Instagram截圖）

【令字母哥戀戀不捨的Ｍallory Edens】（按圖放大）

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Ｍallory Edens自從隨父親參加選秀大會後，就有不少球迷關注，Instagram的追蹤人數由249一下子跳升至21萬，清純樣子也引來不少球員青睞。

雖然父親是公鹿班主，但小妮子早已「心有所屬」：「我想有天可以買下紐約人，不用接手父親的球隊。」當上「公鹿千金」後，她又回心轉意，成為公鹿粉絲。今年25歲的她沒有投身籃球事業，大學畢業後成為模特兒，與經理人公司Lipps LA簽約。

「字母哥」艾迪杜高普留在公鹿，被不少人調侃他是因為難捨球隊老闆千金Ｍallory Edens。（Getty Images）

帝王千金：Anjali Ranadive讓高拔不能自拔？

帝王隊印度裔班主Vivek Ranadive的女兒Anjali，2014年代表球隊出席選秀大會抽籤一炮而紅。現年28歲，小時候曾是球員，但表現卻平平場均只有1.1分，後來以藝名「Nani」出道，主打R&B音樂，亦多次在帝王賽事半場表現中演出。她不止樣子甜美可人，身材亦十分惹火，令她吸引不少男粉絲，連隔離隊的爵士中鋒高拔（Rudy Gobert）也在其中之列。

帝王班主女兒Anjali Ranadive多次在帝王賽事中，擔任中場表演嘉賓。（Instagram）

【令高拔不能自拔的帝王千金】（按圖放大）

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Vivek Ranadive自2013年成為帝王班主後，球隊始終未能躋身季後賽，千金的美貌也不足以安撫球迷的心情，直指班主管理不善。Anjali在電視節目嘗試為父親解畫：「爸爸的遠見必定帶來好回報」，但帝王始終未見起色。

爵士中鋒高拔（Rudy Gobert）也是「帝王千金」Anjali Ranadive的粉絲。（Getty Images）

火箭千金：Abby Hornacek「真人版Barbie」

第三位千金雖然不是班主女兒，卻也是名將之後——她正是「死光槍」漢拿錫（Jeff Hornacek）的女兒Abby Hornacek。漢拿錫先後執教過爵士、太陽和紐約人，最後加入火箭成為教練團之一。Abby小時候熱愛籃球和排球，大學時更是排球隊主將。

漢拿錫與女兒Abby Hornacek。（Instagram截圖）

一頭金髮加上一雙迷人的大眼睛，被譽為「真人版Barbie」。她熱愛運動，得到父親優良遺傳，擁有1.78米身高。雖然最後沒有成為運動員，但也投身體育行業，成為《Fox Sports》節目主持。

【真人版Barbie Abby Hornacek】（按圖放大）

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