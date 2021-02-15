女生自強︱謝淑薇示範年齡只是數目字　台灣一姐澳網盡顯熟女魅力

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-02-15 18:06

年齡只是數目字？講就容易，真正做到逆齡創舉者九牛一毛，近日在墨爾本打得火熱的澳洲網球公開賽之中，正好有一位。 35歲，昔日在職業網球壇已是退休年齡，台灣「一姐」謝淑薇卻首度晉身澳網八強，創下初次晉身大滿貫8強女球手的最年長紀錄。相比起球技，她強大的幽默感更加吸引，全球刮起一股「淑薇Style」旋風，圈粉不斷。

網球場英雄出少年，軒芝絲16歲時初奪大滿貫，嘉芙、舒拉寶娃與莎蓮娜威廉絲均是17歲，大坂直美是20歲。1986年出生的謝淑薇，同樣很早出道，2001年轉打職業賽時只得15歲。不同的是，淑薇的單打成績並不突出。

有別於一眾自小在各地名門網球學校出身的對手，她只曾在廢棄的公園和籃球場練習。台灣沒有足夠網球配套，她憶述12歲的時候便要在國內打U18賽事，還曾被年長多年的對手欺凌，剃走她的眼眉毛。她父親為培育愛女不停搬家，一度令淑薇壓力太大離開網球11個月，直到在親友幫助下前赴日本訓練。

即使轉打職業賽，由於成績平平，沒有教練，也沒有贊助，長年只是獨自上路，孤軍作戰。

謝淑薇經歷多年努力，近年終於捱出頭來。（路透社）

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30+成績突破全因男友？

單打賽事表現一般，雙打反而愈戰愈勇。2009年曾度晉身雙打世界排名前十，之後轉戰靠次一級的國際網球總會（ITF）賽事獎金維持生涯。即使2012年兩奪國際女子網球協會（WTA）巡迴賽女單冠軍，單打年終世界排名25，始終只是曇花一現。2013年溫布頓女雙封后，2014年再奪法網女雙冠軍，靠雙打賽事另闢蹊徑，至今已四奪大滿貫。

雙打賽事無論獎金與關注度均遠不及單打，年過30仍苦苦堅持打網球，她說要向世人證明，打網球不一定為了金錢，「作為雙打球手，就算沒有教練，沒有贊助，只要你努力嘗試，便會有出路，到達一個你從未想過能企及的地方。」

有趣的是，淑薇在30歲前從未能在世界排名前十位球手身上獲勝，可是她踏入2017年後，已經8次擊倒一眾強敵，前「一姐」夏納、大坂直美等均曾敗在她拍下，她單打世界排名只列71位，堪稱巨人殺手。當記者問到為何有此改變，她又一次展現幽默一面。

【謝淑薇可愛表情包】（按圖進入）

「我的心境仍是很年輕！」

淑薇說她長年獨自出國比賽，沒有家人陪同，直到幾年前男友首度觀賽，「當時我打得很差，那一場不止輸得很慘，比賽期間似乎看到他昏昏欲睡。於是下一次他和家人到場時，我嘗試盡力接好每一球，令他清醒一點。」結果贏回一局、一盤、以至整場比賽，一切就是由那時開始。

30歲後才開始取得突破，35歲首度晉身大滿貫8強，她的年齡難免一再成為話題。次圈擊敗8號種子兼2019年美網冠軍安迪莉絲古後接受大會訪問，主持人讚揚她已屆35歲仍有好表現，淑薇立即鬼馬地用食指放在嘴唇前，示意對方別再說下去，主持人醒目改口說她「只有31歲」，繼續問她30歲後如何能保持表現、會否打到40歲，她卻說：「一個小小的提示，在亞洲，我們一般不會當眾公開說出女生的年齡……」引來全場大笑。

晉身8強的記者會上，再有記者提及這年紀如何保持競賽水平，一聽提問她已經鼓起泡腮，隨即作一副少女狀：「我會扮作自己只有18歲」，又手舞足蹈雙手打圈宣稱：「我的心境仍十分年輕，我會嘗試打扮得伙年輕點，這招很有效。」

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【網球場外的輕熟女謝淑薇】（按圖放大）

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大坂直美澳網八強將遇上謝淑薇。（Getty Images）

「淑薇Style」紅遍全球

謝淑薇身高1.69米，力量亦不算強，身型上在當今女子球壇頗為輸蝕。不過她一再擊敗世界前列好手，今屆澳網更有驚喜演出，外國傳媒分析她的成績非僥倖，並將她雙手正反手握拍，多變打法中不時憑削球、急墜短球、旋轉球、放高波和刁鑽落點得分，擾亂對手節奏的打法形容為「淑薇風格」（Su-Wei style）。

這套打法不易應付，她的8強對手大坂直美一聽下一仗要面對謝淑薇時，立即長歎一聲， ，這個2019澳網冠軍得主解釋，每次面對淑薇也不知如何是好，「我習慣在比賽中閱讀對手，卻總是看不透她。」

我享受每場比賽，就算被折磨也是如此。我不理贏或輸，只要盡全力做到最好。 謝淑薇

舒拉寶娃曾形容謝淑薇是「我的惡夢」。（Getty Images）

相反，謝淑薇一聽對方反應，笑言：「直美或許會打爆我！」見慣風浪的她認為，「落到球場一定會有困難的事，只管嘗試找辦法應付便好。」兩人之前曾5度碰頭，包括2019澳網32強，大坂直美4勝1負佔盡優勢，惟當中4次均要打足三盤，也難怪直美有如此反應。

相比起她獨特球風，淑薇樂天而不顧後果，加上頑皮好玩的性格，才是真正令她魅力十足的「淑薇Style」。

大坂直美以外，不少頂級球手也曾讚揚她的打法，舒拉寶娃2012年溫布頓第三圈擊敗謝淑薇後曾說過，「我跟她在少年組曾多次碰頭，她在紅土場的削球和急墜短球，一直是我的惡夢。」如今較她年輕兩歲的舒娃已經退役，謝淑薇仍在大滿貫舞台發光發亮，她的格言是：「保持冷靜，開開心心享受比賽」，年紀大最重要是避免受傷，「在台灣我不知應如何健身和做復康運動……」

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謝淑薇出道多年仍不受注目，近日一走進鎂光燈下，幽默感擋也擋不住。早前入境澳洲後在酒店隔離14日，她說自己看了三本書和打遊戲機，未能外出完全不影響她對美食追求，「我用Uber Eats叫外賣，找到一間很好吃的台灣餐廳」，言談間全沒有提到備戰事宜。

記者問她為何澳網表現特別好，她說：「我有一名澳洲教練，澳洲健身教練，澳洲按摩師，還有澳洲擊球拍檔，所以這是特別的一件事」，然後加多句：「就算我成績不好，至少我知道澳洲有不少美食。」

或許她少根筋的傻大姐性格，才能在多年缺乏資源之下獨自隻身勇闖網球大千世界。感謝她那個睇波睇到打瞌睡的男朋友，我們才有幸見證她與大坂直美的大滿貫8強亞洲大戰，不論賽果如何，肯定都會是網球史上動人新一章。

睇片感受謝淑薇的搞笑威力：

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