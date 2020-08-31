【女生自強】高比寸步不離的女人　疑似大媽死忠其實是秘密武器

她或許是高比拜仁（Kobe Bryant）生涯中，繼妻子Vanessa Bryant以外接觸最多的女人。司徒敏儀（Judy Seto），在高比籃球路上舉足輕重的女人，也是湖人官方承認的「秘密武器」。

「倘若沒有她當我的物理治療師，我的球員生涯不會這麼出色，這麼長久。」高比在自傳中用其中一頁紀錄他和司徒敏儀的緣份。

從斷手、腳扭傷、肩脫臼、膝蓋腫得像球到最嚴重的阿基里斯腱斷裂，高比生涯無數的傷患都有司徒敏儀的巧手悉心照顧，才能一直負傷征戰20年。

不管是在任何比賽，高比都要將司徒敏儀帶在身邊。（Getty Images）

不少人戲稱，司徒敏儀在高比身邊的時間不比妻子Vanessa少，一直在高比背後無名的付出，就連高比本人也同意，因為有她自己才可以在球場上叱咤風雲的說法。

跟隨湖人進出球場，她常被認作是湖人死忠，這個中年女人活像一個球迷的存在，事實上司徒敏儀是高比御用物理治療師，也是一位醫學博士，2011年出任湖人首席物理治療師。

因為有她在背後，高比才能放心「瞓身」撕殺，讓自己不要在意傷患。（司徒敏儀Twiiter）

【成就高比不可或缺的女人──司徒敏儀】

一次治療即贏得高比信任

司徒敏儀曾在加州大學洛杉磯分校（UCLA）攻讀運動機能學和運動心理學，隨後轉讀史丹福大學取得物理治療碩士學位，之後再到天普大學（Temple University）進修，成為物理治療博士。這位運動醫學高材生再取得運動臨床醫學執照、外科整形醫學執照和力量健身醫學執照，但下定決心做一位物理治療師的瞬間，卻發生在一次探病。

一次到醫院探望父親的朋友，對方因中風需要由物理治療師進行治療，看到這一幕，司徒敏儀表現得相當有興趣，向那位物理治療師問了好幾個問題，從此愈來愈着迷，才決定繼續深造。

高比和司徒敏儀在2000年結緣，當時高比扭傷腳踝，「第一次的效果很重要，如果沒有起色，就不會得到他的信任。」司徒敏儀說道，「你知道的，如果他不信任你，就不會用你。」一次的治療，司徒敏儀得到高比的認同，高比從過程中看出她對物理治療的執着：「這和我對籃球的執着是一樣的。」

湖人的總冠軍、高比的MVP， 她有很大的功勞。（司徒敏儀Twiiter）

除了高比，湖人上下對她都相當信任。（Lakers Twitter）

高比最強「秘密武器」

高比的傷患愈多也就愈離不開她，不單是NBA賽事，就連兩屆奧運、暑假到各地出席Nike活動，不管是到亞洲還是歐洲，高比都要帶着她。

2008年北京奧運，她隨高比來到中國，當加素（Pau Gasol）看到她時，怪責高比沒有告訴他，高比只笑說：「你是為西班牙打球，我才不會告訴你。」

司徒敏儀深得湖人上下信任，高比也常因此而懊惱，因為她的護理床前永遠有隊友等待接受治療。雖然湖人分派她重點照顧高比，但她還是會為每一個球員進行治療，從主將到短期合約球員，一律認真對待，「我們不能分誰的身體最值錢，賺最多最少，在我面前都只有一身份，就是運動員。」

不僅是高比，就連加索都爭着要她幫自己做治療。（司徒敏儀Twiiter）

高比生涯威水史（按圖放大）：

+ 15 + 15 + 15

2010年勇士曾經以雙倍價錢挖角，在幾番拉扯下司徒敏儀終決定留守湖人，直到2016年他離開籃球場一刻，自2000年起總共為高比服務16年。

司徒敏儀離開湖人後先到美國職棒大聯盟的洛杉磯道奇隊和洛杉磯南方保健公司工作，直到去年5月，湖人宣布司徒敏儀將會回到球隊出任運動表現總監（Director of sports performance），再次將這枚籃球場終極「秘密武器」收歸己有。

以高比方式說再見（按圖放大）：