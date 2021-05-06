【籃鞋癡】Jordan Zion1面面俱全　前鋒重量後衛打法靈活兼穩定

撰文： Jumper編輯團隊 最後更新日期： 2021-05-06 18:14

一直覺得球星簽名鞋款雖然受歡迎，但上腳後都有一個通病：「蝦人著」。 內線球員多會注重穩定性和包覆度，速度型、後衛打法球員又會較重視腳腕自在感，先考慮輕身和靈活度高的鞋款，球員如威廉臣（Zion Williamson），有內線球員的力量和重量，又有後衛的速度，如何是好？

根據NBA球員的身形、打法、屬性、腳形等因素而製成一雙合適的籃球鞋，往往亞洲人都未必合用。

不得不說，Jordan Brand Zion1的出現或許能夠顛覆以上想法。

除了這款ZNA配色，另還有3色。（張倩儀攝）

Zion1沒有初上腳最怕的腳底麻痺感，一次練球、一次街場鬥波也可以直接跳過新鞋的適應期。特別是打街場接近三小時的無間斷跑動和防守，三小時的練球主要練習不同方法擋拆（Pick and roll）和最後的三打三實戰，全都是一些多走動、多Footwork的情況，加上切入的扭動，更加深刻感受到Zion1中底的舒適感和穩定性。

為全速活動中的球員提供安全感。（張倩儀攝）

優點1：底盤前掌延伸支撐 不易「反艇」

Zion1重約386.7克，和主打輕身的Jordan34重量相約，鞋面使用塑料網布，後半段則為Fuse。中底方面，全掌 Air Strobel 加上一塊前掌 Zoom Air 氣墊，再由底盤前掌延伸出巨大外突結構，形成一塊支點支撐腳掌動作。

簡單來說，就是當切入和急停時，力量聚在同邊腳上也有底盤前掌的延伸支持住，不用擔心會「反艇」，可算是球員腳掌活動的安全感來源。前掌的鞋墊較厚且軟，足弓也不會太頂，當發力跳起和橫移時，腳掌下的Zoom Air就提供回彈，軟硬適中，足以應付不同足感的愛好。

鞋底紋路和用料有「字母哥」Freak2的影子，在街場穿過3次，鞋底比較「黐塵」。（張倩儀攝）

雖然中筒設計，但也不算是笨重的實戰鞋。（張倩儀攝）

優點2：又重磅又快 又要靈活又要安全

能夠成為一個如此「重磅」又具有速度的球員，威廉臣（Zion Williamson）的簽名鞋必須穩定性和輔助爆發力並重，不止像以往的「中鋒鞋」，只顧穩定和安全但忽視靈活感，更不能只像後衛打法適用的鞋款一樣，只追求無拘無束的低筒和輕巧的設計，而無視力量型甚至是有一定磅數球員的支撐力。

近年不少籃球鞋起用中筒，不論是KD系列還是Kyrie系列都一直沿用，Zion1也不例外。腳踝位置的包覆度很高，但卻不會過硬，更不會在跑動時腳跟「哽住」，由於腳踝的填充飽滿，連接鞋舌和鞋帶也不會感覺不適。

減少了不少因急停或力量聚在單腳而翻船的情況。（張倩儀攝）

衝刺也不會有勒緊的不適感。（張倩儀攝）

優點3：鞋舌巧妙設計不勒腳

Zion1的另一個賣點就是鞋舌的巧妙設計。一方面守住穩定性，一方面不減向前發動時的靈活度。特地不規則填充加厚鞋舌，除了能貼合腳掌，也減少收緊鞋帶而導致勒緊腳背的不適感覺。前掌的鞋帶環之間多加了一層布料，減少跑動時的晃動，因此在切入、衝刺時，向前的發動不會被中筒和穩定性的設計所限制和影響活動範圍。

【Zion 1 特性】：（按圖放大）

+ 2 + 2 + 2

注意：鞋內空間稍多 鞋底略嫌頭重尾輕

Zion1前掌闊、鞋型也適合亞洲人腳型，如果必須挑出一個缺點，就是鞋內的空間稍多，較適合「有肉地」或是厚腳掌的用家，惟對於女生或者腳板比較修長和薄的球員來說，感覺有點空盪盪，鞋帶好似綁不緊一樣。另一個小缺點就是鞋底的分布，雖然前掌大獲好評，但同時也顯得後跟較窄，不慎腳踭落地就會較不穩，輕微有點「頭重尾輕」的感覺。

雖然這只是威廉臣的首雙籃球鞋，但其全面打法和「後衛」中少有的身形，為籃球鞋的設計帶來衝擊，也算是造福籃球人，因為大家不必再在靈活度和穩定性之間做抉擇。