【籃鞋癡】Zion1出爐！從爆鞋到個人簽名鞋　見證威廉臣蛻變轉型

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-04-29 18:07

從前鋒到控球後衛，由靠身體質素到「食腦」作戰，塘鵝的威廉臣這兩年大幅蛻變，展現了球場上的各種可能。 回想他的「爆鞋事件」兩前年鬧得沸沸揚揚；到了今年，他也終於擁有人生第一對專屬戰靴——Jordan Brand推出的第一對「Jordan Zion1」。

20歲的威廉臣，身高6呎7吋、體重達285磅，擁有極強壯的體格，集力量和速度於一身，本以為球隊會分配一個主攻的前鋒位置，但從前鋒到後衛，由靠身體質素到「食腦」作戰，他展現了各種可能。

事實上，威廉臣和塘鵝一直連番嘗試突破，例如快攻錯短（Mismatch）、改打小球陣的中鋒，甚至司職控球，同時輔助低位，除了為射手創造更多空間，也展現運球和判斷力。

從威廉臣身上只看到無限可能。（Jordan Brand提供）

除了球場上的突破，威廉臣今年於場外也揭開新一頁——他終於擺脫兩年前的爆鞋事件，擁有人生第一雙簽及鞋Jordan Zion 1。當時的「爆鞋」事件，威廉臣在NCAA上陣僅33秒，籃球鞋突然裂開，他因此失重心跌倒，膝蓋受傷。

事件引發輿論，Nike股價更跌1%。外界一方面解釋，事件緣由只是當時威廉臣穿的PG 2.5太殘舊，但一方面又有人狙擊是Nike產品的品質問題。

從爆鞋到擁有自己的簽名鞋，威廉臣一直在突破自己。（Jordan Brand提供）

穩定及支撐設計成主骨幹

說回Zion 1，要撐起威廉臣的「重量級」身形，球鞋中底必然具一定份量。

貨車巨型輪胎成為加寬鞋底的靈感，提高鞋子的穩定性；結合中底的全掌Air Strobel氣墊及前掌的Zoom Air氣墊，充足的支撐和避震能減少腳掌承受的重量。鞋筒則沿用近年大熱的中低筒設計，不會妨礙加速。

Zion 1最注目的正是它的穩定性和舒適感。（Jordan Brand提供）

+ 2 + 2 + 2

鞋舌設計藏玄機

鞋舌也是Jordan Zion 1的賣點。為了貼合腳掌，品牌特地不規則填充加厚鞋舌，減少收緊鞋帶而導致勒緊腳背的不適感覺。前掌的鞋帶環之間多加了一層布料，令鞋子包覆力更穩固，減少跑動時的晃動。

鞋款設計加入超級英雄穿戴盔甲的概念，威廉臣透露自己的最愛是誰：「蝙幅俠隨時都可以不做蝙幅俠，因為他可以過着家財萬貫的生活，太好了。」