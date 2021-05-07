【NBA】湖人慘敗兼失AD　快艇後備控衛：那個23號為何不復出？

撰文： 楊宇翹 最後更新日期： 2021-05-07 17:53

屋漏偏逢連夜雨，湖人離近附加賽又近一步。NBA常規賽接近尾聲，湖人表現急轉直落，今日面對同市快艇更慘敗94：118。 然而對於球隊上下，最不想見到一幕竟早早在首節出現。

是日賽事可謂毫無描述價值，皆因更以3分鐘就斷定了賽事局勢。

湖人慘敗快艇94：118。（美聯社）

開賽僅逾3分鐘，安東尼戴維斯（Anthony Davis）在一次三分出手後向後退時右腳不慎踏上廣告版邊，立即倒下並露出痛苦面容。隨後該名球星在沒有重返球場，沒有了AD的湖人攻守重心粉碎。

安東尼戴維斯倒地後並按着右腳，表現痛楚。（影片截圖）

湖人火力弱，也受制於快艇三分大砲，上半場完結快艇已把領先優勢擴大至65：42。惟令人意外的是，易邊後湖人官方宣布戴維斯將不會重新上陣，原因為背部拉傷，這消息也把這場賽事打進雪櫃。縱然其後湖人苦苦追分，雙方差距亦未有縮窄過至20分以下。

雙方球員比表現：

反之快艇全隊7人得分達雙位數，其中保羅佐治（Paul Geroge）取下24分，尼納特（Kawhi Leonard）也貢獻15分、8籃板與6助攻。賽後列西岸第6的湖人以37勝27敗僅僅領先戰績37勝28敗、第7的拓荒者，明日雙方即將對戰，免跌入季後賽附加賽位的第6保衛戰，一觸即發。

戴着帽在席上（影片截圖）

事實早前以「想出這爛主意的人應被開除」批評附加賽新制的勒邦占士，也因腳傷高掛免戰牌，明日一戰對湖人非常不利。不過快艇的比華利（Patrick Beverley）卻質疑勒邦占士的傷勢：「我手掌骨折，20多天就康復了，我不明白為什麼一個輕微的腳踝扭傷還沒好？那個23號為什麼還不復出？我急不及待要好好教訓一下他。」

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