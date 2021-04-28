NBA人物｜斗膽無視杜蘭特要波自己單打　米克占士10天的籃網之旅

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-04-28 17:43

大哥要球，有誰敢不傳？ 他敢，一個只擁有十日短期合約的控球後衛敢。 今場籃網迎戰速龍的賽事中，「頂班」的米克占士（Mike James）即使是艾榮（Kyrie Irving）和杜蘭特（Kevin Durant）都在場是也掌控球權，終以116：103拿下勝利。

籃網在夏登（James Harden）受傷後，後衛人腳短缺，加上大前鋒艾德烈治（LaMarcus Aldridge）因心臟病突然宣佈退役，球隊即簽入只有10天「打工」合約的米克占士入隊補強。

31歲回到NBA，不能再壓抑自己。（Getty Images）

31歲的米克占士在場上也表現出應有的震攝力，但想當年，他只是一個落選的球員。NBA落選後米克占士只好往歐洲發展，來來去去，除了在歐洲聯賽打滾外，也在2017年和2018年回到NBA效力太陽和塘鵝。曾效力俄羅斯豪門莫斯科中央陸軍期間，場均交出19.3分、5.7助攻，但後來因與教練發生爭執而遭球隊禁賽，繼而離開莫斯科，找機會重返NBA。

10天的合約不知道有沒有機會續約至完季？（Getty Images）

雖然得分能力未必比球星隊友好。（Getty Images）

雖然在NBA只出戰過36場賽事，場均19.1分鐘、9.3分、2.5籃板和3.5助攻，但薑還是老的辣，上場的氣場就和一般剛入NBA的小將不同。前幾場上陣時間較少，終於在艾榮手感冰冷的今場給了米克占士一次發揮機會，先有2次傳球助攻隊友成功扳平，再急停跳投和三分命中助球隊反超。

雖然說米克占士在不同球隊征戰多年，不怕也是理所當然，但在球星當家的籃網中，有杜蘭特、艾榮、格芬（Blake Griffin）等人坐陣，沒有一定的膽量也會不敢輕舉妄動。

即使「大哥們」回到場上，球權也沒有因而交回到艾榮和杜蘭特手中，下半節完全沒有搶攻，讓米克占士主持大局。一次，在杜蘭特示意傳球時，米克占士沒有照做，反而自己運球單打「Step Back」命中高難度的2分，再傳出多個精彩助攻，比起一次起手都沒有的艾榮，杜蘭特已經獲得2次出手和奠勝機會。

但控場、傳球也有一定的水平。（Getty Images）

11分、6助攻，穩穩地控利球隊節奏，沒有怯場也沒有受制於球星隊友之下，米克占士的確是籃網後場的補強選擇，就算續約至賽季完也不讓人意外。

最重要的是不會怯場，也不受制於隊友之下。（Getty Images）

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