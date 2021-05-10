NBA｜當錫偷襲對手「要害」　罰二級犯規再被逐　瞪大雙眼表無奈

撰文： 楊宇翹 最後更新日期： 2021-05-10 16:23

當錫（Luka Doncic）球技高超，但在情緒控制方便似乎要加把努力。 在今日獨行俠124：94擊敗騎士的賽事中，這名NBA球星因偷襲對手「要害」最終被驅逐出場。

「大三元」以外，今季當錫與「T-foul」（技術犯規）總是連在一起，至今在常規賽他已錄得15次「T」，只差一次就會被禁賽。本應獨行俠今日124：97一挫騎士實力懸殊賽事毫無亮點，惟在雙方易邊後僅開始1分53秒，當錫的犯規成為焦點。

當錫因偷襲對手「要害」最終被驅逐出場。（Getty Images）

當錫與騎士薩斯頓（Collin Sexton）在籃下爭位時糾纏在一起，後者向前傾倒球證隨即鳴聲。

本以為只是普通犯規，但球證重看慢鏡後卻發現，二人擠擁之際當錫突然情緒失控，向後揮肘擊中薩斯頓的「要害」範圍。球證商討後直接吹罰當錫二級惡意犯規，立即驅逐離場，當錫露出無辜模樣也無補於事。

【2021年NBA十大最高收入球員，當錫排第幾？】（按圖放大／資料來源：福布斯）

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當錫接過判罰後隨即瞪大雙眼露出無辜亦不滿的表情。（Getty Images）

離場前拿下15分、5助攻與5籃板的當錫，賽後直言要到重看影片時才發現自己的過失：「我知道我打到他，但並不是故意的；這種事情經常在比賽中發生，但我想只是大家只在爭搶籃板。」

獨行俠球迷在twitter上出post，表示「Luka如果你在玩手機的話，請點贊這條動態」，隨後當錫真的like post，看來他在更衣室非常無聊。

是日一犯規，並不會計入技術犯規，惟只有22歲的當錫在控制情緒確實要加把勁才能成大器。

究竟當錫有無犯規？去片！